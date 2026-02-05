Samsung припиняє регулярні оновлення Galaxy S21 у 2026 році — що зміниться

Samsung припиняє підтримку популярної серії своїх смартфонів
Серія Galaxy S21 більше не отримуватиме регулярних оновлень програмного забезпечення від Samsung. Компанія прибрала ці моделі зі списку пристроїв, які входять у лютневий патч безпеки 2026 року.
Про це пише Sammobile.
Коли серія Samsung Galaxy S21 втратить підтримку
Після публікації деталей про лютневий патч безпеки 2026 року для сумісних смартфонів Samsung також уточнила, які моделі припиняють отримувати оновлення, а які надалі оновлюватимуться рідше. У межах цих змін лінійка Galaxy S21 більше не отримуватиме планові апдейти.
У переліку пристроїв, що охоплюються лютневим оновленням безпеки 2026 року, не вказані Galaxy S21, Galaxy S21+ та Galaxy S21 Ultra. Це означає, що для них припиняються регулярні оновлення, зокрема стандартні патчі безпеки. Винятки можливі лише у разі критичної вразливості, яка потребуватиме термінового виправлення.
Смартфони серії Galaxy S21 вийшли у 2021 році. Останнім великим оновленням для них стала прошивка на базі Android 15 із One UI 7.0 — її випустили в першій половині 2025 року. Останній патч безпеки для цієї лінійки датований листопадом 2025 року.
Компанія виконала обіцянку щодо чотирьох великих оновлень Android для Galaxy S21:
- Android 12 (One UI 4) у листопаді 2021 року;
- Android 13 (One UI 5) у листопаді 2022 року;
- Android 14 (One UI 6) у грудні 2023 року;
- Android 15 (One UI 7) у травні 2025 року.
Окремо Samsung перевела Galaxy S21 FE, а також Galaxy S22, Galaxy S22+ і Galaxy S22 Ultra на щоквартальний графік оновлень безпеки. Ці моделі були представлені на початку 2022 року.
Нагадаємо, Apple суттєво наростила закупівлі низьковольтної пам'яті LPDDR у Samsung для майбутньої лінійки iPhone 17. За оцінками, компанія могла закріпити за собою до 60-70% обсягів постачання, зміцнивши позиції Samsung як одного з ключових партнерів.
Також ми писали, що низка коригувань у виробничих планах Samsung може вплинути на звичний графік презентації серії Galaxy S26. Після чуток про прем'єру у березні 2026 року з'явився звіт із Південної Кореї, який вказує на затримку запуску масового виробництва.
Читайте Новини.LIVE!