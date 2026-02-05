Видео
Главная Технологии Samsung прекращает поддержку популярной серии своих смартфонов

Samsung прекращает поддержку популярной серии своих смартфонов

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 11:41
Samsung прекращает регулярные обновления Galaxy S21 в 2026 году — что изменится
В руках смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra. Фото: Unsplash

Серия Galaxy S21 больше не будет получать регулярных обновлений программного обеспечения от Samsung. Компания убрала эти модели из списка устройств, которые входят в февральский патч безопасности 2026 года.

Об этом пишет Sammobile.

Читайте также:

Когда серия Samsung Galaxy S21 потеряет поддержку

После публикации деталей о февральском патче безопасности 2026 года для совместимых смартфонов Samsung также уточнила, какие модели прекращают получать обновления, а какие в дальнейшем будут обновляться реже. В рамках этих изменений линейка Galaxy S21 больше не будет получать плановые апдейты.

В перечне устройств, охватываемых февральским обновлением безопасности 2026 года, не указаны Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Это означает, что для них прекращаются регулярные обновления, в частности стандартные патчи безопасности. Исключения возможны только в случае критической уязвимости, которая потребует срочного исправления.

Смартфоны серии Galaxy S21 вышли в 2021 году. Последним крупным обновлением для них стала прошивка на базе Android 15 с One UI 7.0 — ее выпустили в первой половине 2025 года. Последний патч безопасности для этой линейки датирован ноябрем 2025 года.

Компания выполнила обещание относительно четырех крупных обновлений Android для Galaxy S21:

  • Android 12 (One UI 4) в ноябре 2021 года;
  • Android 13 (One UI 5) в ноябре 2022 года;
  • Android 14 (One UI 6) в декабре 2023 года;
  • Android 15 (One UI 7) в мае 2025 года.

Отдельно Samsung перевела Galaxy S21 FE, а также Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra на ежеквартальный график обновлений безопасности. Эти модели были представлены в начале 2022 года.

Напомним, Apple существенно нарастила закупки низковольтной памяти LPDDR у Samsung для будущей линейки iPhone 17. По оценкам, компания могла закрепить за собой до 60-70% объемов поставок, укрепив позиции Samsung как одного из ключевых партнеров.

Также мы писали, что ряд корректировок в производственных планах Samsung может повлиять на привычный график презентации серии Galaxy S26. После слухов о премьере в марте 2026 года появился отчет из Южной Кореи, который указывает на задержку запуска массового производства.

Android смартфон Samsung операционная система обновления поддержка
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
