Главная Технологии Samsung Galaxy S26 Ultra получит режим защиты от подглядывания — фото

Samsung Galaxy S26 Ultra получит режим защиты от подглядывания — фото

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 14:24
Samsung готовит антишпионский режим экрана для Galaxy S26 Ultra — как будет работать
В руках смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: Unsplash

В смартфонах Samsung появится "антишпионский" режим, который будет скрывать чувствительные данные на экране от посторонних взглядов. Первым такую функцию должен получить Galaxy S26 Ultra, презентация которого ожидается в феврале.

Об этом говорится на сайте Samsung.

Читайте также:

Как будет работать "антишпионский" режим в экранах Samsung

Samsung показала технологию защиты информации на дисплее, которая работает точечно: затемняется не весь экран, а лишь отдельные фрагменты интерфейса — например, личные сообщения, пароли или всплывающие уведомления.

  Режим защиты экрана от посторонних глаз на Samsung Galaxy S26 Ultra. Фото: @UniverseIce/X
    Режим защиты экрана от посторонних глаз на Samsung Galaxy S26 Ultra. Фото: @UniverseIce/X
  Режим защиты экрана от посторонних глаз на Samsung Galaxy S26 Ultra. Фото: @UniverseIce/X
    Режим защиты экрана от посторонних глаз на Samsung Galaxy S26 Ultra. Фото: @UniverseIce/X
1 / 2
  • Режим захисту екрану від сторонніх очей на Samsung Galaxy S26 Ultra
  • Режим захисту екрану від сторонніх очей на Samsung Galaxy S26 Ultra

Для людей рядом эти участки будут иметь вид черных прямоугольников, тогда как владелец смартфона продолжит видеть содержимое без ограничений. Именно это отличает Private Display от классических "антишпионских" пленок и фильтров, которые уменьшают видимость всего дисплея под углом.

Ожидается, что "антишпионский" дисплей будет эксклюзивом Galaxy S26 Ultra и дебютирует вместе с линейкой Galaxy S26. Официальную презентацию серии прогнозируют на 26 февраля.

Напомним, Apple существенно нарастила объемы закупок низковольтной памяти LPDDR у Samsung для линейки iPhone 17. По оценкам, компания могла закрепить за собой до 60-70% поставок, укрепив позиции Samsung как одного из ключевых партнеров.

Также мы писали, что современные смартфоны имеют достаточно интеллектуальных механизмов, чтобы избегать "перезарядки" батареи даже при ночном подключении к сети. В то же время длительное удержание заряда на уровне 100% вместе с перегревом и в дальнейшем ускоряет деградацию аккумулятора, о чем Samsung и Apple открыто предупреждают пользователей.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
