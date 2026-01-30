Samsung готовит антишпионский режим экрана для Galaxy S26 Ultra — как будет работать

В руках смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: Unsplash

В смартфонах Samsung появится "антишпионский" режим, который будет скрывать чувствительные данные на экране от посторонних взглядов. Первым такую функцию должен получить Galaxy S26 Ultra, презентация которого ожидается в феврале.

Об этом говорится на сайте Samsung.

Как будет работать "антишпионский" режим в экранах Samsung

Samsung показала технологию защиты информации на дисплее, которая работает точечно: затемняется не весь экран, а лишь отдельные фрагменты интерфейса — например, личные сообщения, пароли или всплывающие уведомления.

Режим защиты экрана от посторонних глаз на Samsung Galaxy S26 Ultra. Фото: @UniverseIce/X

Для людей рядом эти участки будут иметь вид черных прямоугольников, тогда как владелец смартфона продолжит видеть содержимое без ограничений. Именно это отличает Private Display от классических "антишпионских" пленок и фильтров, которые уменьшают видимость всего дисплея под углом.

Ожидается, что "антишпионский" дисплей будет эксклюзивом Galaxy S26 Ultra и дебютирует вместе с линейкой Galaxy S26. Официальную презентацию серии прогнозируют на 26 февраля.

