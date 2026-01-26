Видео
Главная Технологии Новый смартфон Samsung получит экран, которому не нужна защита

Новый смартфон Samsung получит экран, которому не нужна защита

Ua en ru
Дата публикации 26 января 2026 11:41
Samsung Galaxy S26 Ultra может получить новое Gorilla Glass с режимом приватности
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: Unsplash

Samsung Galaxy S26 Ultra может получить новое поколение защитного стекла Gorilla Glass, которое обещает сразу несколько заметных изменений для экрана. Слухи указывают, что обновление коснется не только прочности и бликов, но и принесет функцию "частного" просмотра.

Об этом пишет Notebookcheck.

Читайте также:

Каким будет новый экран Samsung Galaxy S26 Ultra

По данным инсайдера Ice Universe, преемник Galaxy S25 Ultra, который сейчас оснащают Gorilla Glass Armor 2, получит дисплейное покрытие нового поколения. Нынешнее стекло позиционируют как одно из самых качественных решений: оно обладает высокой устойчивостью к царапинам и ударам, а также помогает уменьшать отражение света.

В случае Galaxy S26 Ultra инсайдер говорит о трех ключевых улучшениях. Первое касается технологии Colour Filter on Encapsulation (COE): она якобы позволит отказаться от внешнего поляризатора, благодаря чему панель станет тоньше, энергоэффективнее и еще менее "зеркальной". Второе — повышенная твердость поверхности стекла, что должно сделать экран менее уязвимым к царапинам.

Третий пункт — поддержка будущей функции Samsung Privacy Display. По предварительным утечкам, при активации этого режима угол обзора заметно сужается, поэтому людям рядом будет сложнее подглядывать содержимое экрана сбоку.

Ice Universe также предполагает, что Galaxy S26 Ultra может сделать часть защитных пленок и стекол менее нужными. Идея в том, что сверхстойкая к царапинам поверхность не будет нуждаться в дополнительной защите, а матовые или "privacy"-аксессуары потеряют смысл из-за более низкой отражающей способности и встроенного режима приватности. В то же время рынок защитных аксессуаров вряд ли исчезнет полностью — многие пользователи все равно покупают их для дорогих флагманов "на всякий случай".

Напомним, еще несколько лет назад защитная пленка считалась обязательным аксессуаром для смартфона. Однако с развитием материалов и технологий дисплеи стали значительно прочнее, поэтому для многих пользователей дополнительный слой защиты уже не выглядит необходимым.

Также мы писали, что смартфон почти всегда рядом — в транспорте, кафе, на кухне и в других не слишком стерильных местах. Из-за этого экран быстро накапливает не только жир и пыль, но и бактерии, поэтому чистить его стоит чаще, чем условное "раз в день".

технологии смартфон Samsung экран Samsung Galaxy защитное стекло
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
