Samsung Galaxy S26 Ultra може отримати нове Gorilla Glass із режимом приватності

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: Unsplash

Samsung Galaxy S26 Ultra може отримати нове покоління захисного скла Gorilla Glass, яке обіцяє одразу кілька помітних змін для екрана. Чутки вказують, що оновлення торкнеться не лише міцності та відблисків, а й принесе функцію "приватного" перегляду.

Про це пише Notebookcheck.

Реклама

Читайте також:

Яким буде новий екран Samsung Galaxy S26 Ultra

За даними інсайдера Ice Universe, наступник Galaxy S25 Ultra, який зараз оснащують Gorilla Glass Armor 2, отримає дисплейне покриття нового покоління. Нинішнє скло позиціюють як одне з найякісніших рішень: воно має високу стійкість до подряпин і ударів, а також допомагає зменшувати відбиття світла.

У випадку Galaxy S26 Ultra інсайдер говорить про три ключові покращення. Перше стосується технології Colour Filter on Encapsulation (COE): вона нібито дозволить відмовитися від зовнішнього поляризатора, завдяки чому панель стане тоншою, енергоефективнішою та ще менш "дзеркальною". Друге — підвищена твердість поверхні скла, що має зробити екран менш вразливим до подряпин.

Третій пункт — підтримка майбутньої функції Samsung Privacy Display. За попередніми витоками, при активації цього режиму кут огляду помітно звужується, тож людям поруч буде складніше підглядати вміст екрана збоку.

Ice Universe також припускає, що Galaxy S26 Ultra може зробити частину захисних плівок і стекол менш потрібними. Ідея в тому, що надстійка до подряпин поверхня не потребуватиме додаткового захисту, а матові чи "privacy"-аксесуари втратять сенс через нижчу відбивну здатність і вбудований режим приватності. Водночас ринок захисних аксесуарів навряд чи зникне повністю — багато користувачів все одно купують їх для дорогих флагманів "про всяк випадок".

Нагадаємо, ще кілька років тому захисна плівка вважалася обов'язковим аксесуаром для смартфона. Однак із розвитком матеріалів і технологій дисплеї стали значно міцнішими, тож для багатьох користувачів додатковий шар захисту вже не має вигляд необхідності.

Також ми писали, що смартфон майже завжди поруч — у транспорті, кафе, на кухні та в інших не надто стерильних місцях. Через це екран швидко накопичує не лише жир і пил, а й бактерії, тому чистити його варто частіше, ніж умовне "раз на день".