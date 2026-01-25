Відео
Не раз на тиждень — як часто потрібно чистити екран смартфона

Дата публікації: 25 січня 2026 12:32
Як часто потрібно чистити екран смартфона і чим його дезінфікувати
Протирання екрана смартфона. Фото: Freepik

Смартфон майже завжди поруч — у транспорті, кафе, на кухні й у місцях, де про стерильність говорити складно. Через це екран швидко збирає не лише жир і пил, а й бактерії, тож чистити його варто частіше, ніж "раз на день".

Про це пише BGR.

Як часто мити екран і коли потрібна дезінфекція

Частота залежить від способу життя та звичок. Якщо телефоном користуєтеся небагато й рідко дістаєте його в громадських місцях, зазвичай вистачає дезінфекції раз на тиждень. Якщо ж смартфон регулярно "гуляє" у транспорті, ресторанах або, наприклад, опиняється у туалеті, екран краще обробляти щонайменше щодня — або щоразу після таких ситуацій.

Важливо відрізняти звичайне прибирання від дезінфекції. Щоденне протирання — це радше про видалення слідів шкіри, пилу й бруду. Дезінфекція ж спрямована на те, щоб прибрати бактерії з поверхні, і її не обов'язково робити щодня, якщо немає відповідних "ризикових" умов.

Які засоби краще не використовувати

Екран смартфона має захисні шари, і агресивна хімія може їх пошкодити. До небажаних речовин відносять перекис водню, відбілювачі, аміак, а також занадто концентрований спирт. Такі засоби можуть руйнувати покриття екрана, а також потрапляти в отвори корпусу й провокувати внутрішні проблеми. Тому краще обходитися без санітайзерів для рук і сильних "побутових" очищувачів на кшталт засобів для скла.

Навіть якщо певні спиртовмісні серветки допускаються для догляду за технікою Apple, занадто часте використання алкоголю може поступово шкодити цьому шару. Якщо вже берете спиртовий розчин, його радять розводити водою і не наносити прямо на екран — лише злегка зволожувати серветку.

Не менш важливий і матеріал, яким ви протираєте дисплей. Жорсткі або шорсткі поверхні залишають подряпини, а випадкові "домашні" варіанти на кшталт дешевих паперових серветок, туалетного паперу чи одягу можуть бути надто грубими. Якщо хочете зберегти екран у хорошому стані надовго, найбезпечніший вибір — мікрофібра.

Нагадаємо, підтримка швидкої зарядки через USB-C сама по собі не означає, що смартфон завжди отримуватиме максимальну потужність. Реальна швидкість заряджання часто залежить від кабелю, адаптера та умов, у яких під'єднано пристрій.

Також ми писали, що багато хто користується смартфоном "до останнього", відкладаючи оновлення. З часом зношені компоненти даються взнаки — батарея швидше сідає, система починає пригальмовувати, а запуск застосунків займає більше часу.

телефони гаджети смартфон корисні поради екран очищення
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
