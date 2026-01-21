Коли варто міняти смартфон — чотири головні ознаки

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Смартфоном часто користуються "до останнього", щоб відкласти покупку нового пристрою. Але з часом знос компонентів починає створювати помітні проблеми — від швидкого розряду до зависань і повільного запуску застосунків.

Про те, які ознаки вказують на те, що настав час оновитися, пише BGR.

Реклама

Читайте також:

Зношений акумулятор

Навіть за акуратного користування корпус може зберігатися роками, проте акумулятор має обмежений ресурс. Після кількох років роботи — точніше, після певної кількості циклів заряджання та розряджання — місткість батареї поступово зменшується. У результаті телефон швидше сідає й частіше потребує підключення до розетки.

У більшості випадків ресурс літій-іонних акумуляторів оцінюють приблизно у 500-1000 циклів, що зазвичай відповідає двом-трьом рокам активного користування. Після цього місткість нерідко падає до близько 80%. Спершу це лише частково впливає на можливості смартфона, але з часом ситуація погіршується.

Зменшення швидкодії

Окрім батареї, відчутно змінюється й швидкодія. Через 2-3 роки процесор може частіше перегріватися та працювати повільніше, через що застосунки довше відкриваються і можуть зависати.

Завершення підтримки розробником

Окрема причина задуматися про заміну — термін програмної підтримки. Для прикладу, Apple вважає iPhone "старим" через п'ять років і повністю застарілим через сім років після випуску, після чого знімає модель із виробництва. Зазвичай приблизно в цей самий період компанія припиняє випускати оновлення безпеки, а це підвищує вразливість пристроїв до вірусів і хакерських атак.

У брендів Android цикл оновлень різниться, і це важливо враховувати під час вибору. Раніше багато смартфонів на Android отримували підтримку 2-3 роки, але з часом виробники подовжили терміни. Наприклад, Samsung гарантує сім років оновлень для лінійки Galaxy S25, хоча для більшості моделей середнього цінового сегмента цей період значно коротший.

Відсутність сумісності із новими версіями застосунків

Ще один практичний сигнал — сумісність із застосунками. Оновлення багатьох сервісів зазвичай орієнтуються на нові версії операційних систем, а підтримку старіших поступово припиняють. Тому навіть якщо смартфон віком у кілька років ще працює прийнятно, з часом він може перестати запускати потрібні застосунки.

Нагадаємо, попередження на кшталт "Сховище заповнено" чи "Бракує пам'яті" швидко перетворюють користування смартфоном на проблему: не вдається зробити фото, встановити застосунок, а сам пристрій починає гальмувати й працювати нестабільно.

Також ми писали, що у 2026 році USB-C став стандартним роз'ємом для смартфонів, планшетів і ноутбуків, однак це не означає автоматично швидку зарядку. Різні кабелі мають різну пропускну здатність: одні здатні передавати 60-100 Вт, інші ж обмежуються мінімальною потужністю та суттєво уповільнюють заряджання.