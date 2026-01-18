Час відмовитися від них — чому сучасні смартфони не потребують захисних плівок

Наклеювання захисної плівки на смартфон. Фото: кадр з відео/YouTube

Захисна плівка для смартфона ще кілька років тому здавалася обов'язковою покупкою. Але з розвитком матеріалів і технологій екрани стали витривалішими, тож потреба в додатковому шарі захисту для багатьох користувачів уже не така очевидна.

Про те, чому сучасні екрани краще справляються без плівки, пише Gizmochina.

Реклама

Читайте також:

Міцніше скло та покриття

Більшість актуальних смартфонів отримують загартовані захисні покриття — на кшталт Gorilla Glass або Ceramic Shield. Такі матеріали розраховані на щоденне користування й краще чинять опір потертостям та ударам. У флагманів запас міцності дисплея зазвичай ще вищий, тому плівка часто не дає відчутного виграшу.

Плівка майже не рятує при падіннях

Раніше плівка разом із чохлом інколи допомагала уникнути критичних пошкоджень екрана. Однак тепер виробники більше уваги приділяють міцності корпусу та самого скла, а окремі моделі отримують сертифікації, що підтверджують витривалість у складних умовах. Водночас більшість плівок роблять із тонкого пластику, який майже не впливає на наслідки падіння.

Також через удосконалені дисплеї подряпини трапляються рідше: дрібниці в кишені на кшталт ключів чи монет зазвичай уже не залишають суттєвих слідів.

Зображення та відчуття від екрана можуть погіршитися

Плівки здатні впливати на сприйняття дисплея: з часом вони вкриваються потертостями, які помітніші, ніж сліди на заводському склі. Через це картинка під час перегляду фото чи відео може мати гірший вигляд. Якщо є переживання, що смартфон вислизне з рук, практичнішим варіантом часто стає чохол із виступаючими краями, хоча й він останніми роками не завжди є критично необхідним.

Нагадаємо, сучасні телевізори значно вибагливіші до догляду, ніж старі громіздкі моделі, яким було байдуже до побутової хімії. Один невдалий засіб або груба серветка можуть пошкодити захисне покриття екрана, залишивши плями чи мікроподряпини назавжди.

Також ми писали, що навіть за дуже акуратного користування iPhone з часом на дисплеї з'являються подряпини — від майже непомітних слідів до виразних ліній по всій поверхні. Вони майже не впливають на роботу пристрою, але помітно псують враження від екрана під час щоденного користування.