Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Чому захисна плівка для смартфона стала марною тратою грошей

Чому захисна плівка для смартфона стала марною тратою грошей

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 12:32
Час відмовитися від них — чому сучасні смартфони не потребують захисних плівок
Наклеювання захисної плівки на смартфон. Фото: кадр з відео/YouTube

Захисна плівка для смартфона ще кілька років тому здавалася обов'язковою покупкою. Але з розвитком матеріалів і технологій екрани стали витривалішими, тож потреба в додатковому шарі захисту для багатьох користувачів уже не така очевидна.

Про те, чому сучасні екрани краще справляються без плівки, пише Gizmochina.

Реклама
Читайте також:

Міцніше скло та покриття

Більшість актуальних смартфонів отримують загартовані захисні покриття — на кшталт Gorilla Glass або Ceramic Shield. Такі матеріали розраховані на щоденне користування й краще чинять опір потертостям та ударам. У флагманів запас міцності дисплея зазвичай ще вищий, тому плівка часто не дає відчутного виграшу.

Плівка майже не рятує при падіннях

Раніше плівка разом із чохлом інколи допомагала уникнути критичних пошкоджень екрана. Однак тепер виробники більше уваги приділяють міцності корпусу та самого скла, а окремі моделі отримують сертифікації, що підтверджують витривалість у складних умовах. Водночас більшість плівок роблять із тонкого пластику, який майже не впливає на наслідки падіння.

Також через удосконалені дисплеї подряпини трапляються рідше: дрібниці в кишені на кшталт ключів чи монет зазвичай уже не залишають суттєвих слідів.

Зображення та відчуття від екрана можуть погіршитися

Плівки здатні впливати на сприйняття дисплея: з часом вони вкриваються потертостями, які помітніші, ніж сліди на заводському склі. Через це картинка під час перегляду фото чи відео може мати гірший вигляд. Якщо є переживання, що смартфон вислизне з рук, практичнішим варіантом часто стає чохол із виступаючими краями, хоча й він останніми роками не завжди є критично необхідним.

Нагадаємо, сучасні телевізори значно вибагливіші до догляду, ніж старі громіздкі моделі, яким було байдуже до побутової хімії. Один невдалий засіб або груба серветка можуть пошкодити захисне покриття екрана, залишивши плями чи мікроподряпини назавжди.

Також ми писали, що навіть за дуже акуратного користування iPhone з часом на дисплеї з'являються подряпини — від майже непомітних слідів до виразних ліній по всій поверхні. Вони майже не впливають на роботу пристрою, але помітно псують враження від екрана під час щоденного користування.

телефони смартфон скло захист екран
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації