Время отказаться от них — почему современные смартфоны не нуждаются в защитных пленках

Защитная пленка для смартфона еще несколько лет назад казалась обязательной покупкой. Но с развитием материалов и технологий экраны стали более выносливыми, так что потребность в дополнительном слое защиты для многих пользователей уже не так очевидна.

О том, почему современные экраны лучше справляются без пленки, пишет Gizmochina.

Более прочное стекло и покрытие

Большинство актуальных смартфонов получают закаленные защитные покрытия — вроде Gorilla Glass или Ceramic Shield. Такие материалы рассчитаны на ежедневное пользование и лучше сопротивляются потертостям и ударам. У флагманов запас прочности дисплея обычно еще выше, поэтому пленка часто не дает ощутимого выигрыша.

Пленка почти не спасает при падениях

Ранее пленка вместе с чехлом иногда помогала избежать критических повреждений экрана. Однако теперь производители больше внимания уделяют прочности корпуса и самого стекла, а отдельные модели получают сертификации, подтверждающие выносливость в сложных условиях. В то же время большинство пленок делают из тонкого пластика, который почти не влияет на последствия падения.

Также из-за усовершенствованных дисплеев царапины случаются реже: мелочи в кармане вроде ключей или монет обычно уже не оставляют существенных следов.

Изображение и ощущения от экрана могут ухудшиться

Пленки способны влиять на восприятие дисплея: со временем они покрываются потертостями, которые заметнее, чем следы на заводском стекле. Поэтому картинка при просмотре фото или видео может выглядеть хуже. Если есть переживания, что смартфон выскользнет из рук, более практичным вариантом часто становится чехол с выступающими краями, хотя и он в последние годы не всегда является критически необходимым.

Напомним, современные телевизоры значительно более прихотливы к уходу, чем старые громоздкие модели, которым было безразлично к бытовой химии. Одно неудачное средство или грубая салфетка могут повредить защитное покрытие экрана, оставив пятна или микроцарапины навсегда.

Также мы писали, что даже при очень аккуратном пользовании iPhone со временем на дисплее появляются царапины — от почти незаметных следов до выразительных линий по всей поверхности. Они почти не влияют на работу устройства, но заметно портят впечатление от экрана во время ежедневного пользования.