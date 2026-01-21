Видео
Четыре признака, что ваш смартфон пора заменить новым

Четыре признака, что ваш смартфон пора заменить новым

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 11:41
Когда стоит менять смартфон — четыре главных признака
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Смартфоном часто пользуются "до последнего", чтобы отложить покупку нового устройства. Но со временем износ компонентов начинает создавать заметные проблемы — от быстрого разряда до зависаний и медленного запуска приложений.

О том, какие признаки указывают на то, что пришло время обновиться, пишет BGR.

Изношенный аккумулятор

Даже при аккуратном пользовании корпус может сохраняться годами, однако аккумулятор имеет ограниченный ресурс. После нескольких лет работы — точнее, после определенного количества циклов зарядки и разрядки — емкость батареи постепенно уменьшается. В результате телефон быстрее садится и чаще требует подключения к розетке.

В большинстве случаев ресурс литий-ионных аккумуляторов оценивают примерно в 500-1000 циклов, что обычно соответствует двум-трем годам активного пользования. После этого емкость нередко падает до около 80%. Сначала это лишь частично влияет на возможности смартфона, но со временем ситуация ухудшается.

Уменьшение быстродействия

Кроме батареи, ощутимо меняется и быстродействие. Через 2-3 года процессор может чаще перегреваться и работать медленнее, из-за чего приложения дольше открываются и могут зависать.

Завершение поддержки разработчиком

Отдельная причина задуматься о замене — срок программной поддержки. Например, Apple считает iPhone "старым" через пять лет и полностью устаревшим через семь лет после выпуска, после чего снимает модель с производства. Обычно примерно в этот же период компания прекращает выпускать обновления безопасности, а это повышает уязвимость устройств к вирусам и хакерским атакам.

У брендов Android цикл обновлений различается, и это важно учитывать при выборе. Раньше многие смартфоны на Android получали поддержку 2-3 года, но со временем производители продлили сроки. Например, Samsung гарантирует семь лет обновлений для линейки Galaxy S25, хотя для большинства моделей среднего ценового сегмента этот период значительно короче.

Отсутствие совместимости с новыми версиями приложений

Еще один практический сигнал — совместимость с приложениями. Обновления многих сервисов обычно ориентируются на новые версии операционных систем, а поддержку более старых постепенно прекращают. Поэтому даже если смартфон возрастом в несколько лет еще работает приемлемо, со временем он может перестать запускать нужные приложения.

Напомним, предупреждения вроде "Хранилище заполнено" или "Не хватает памяти" быстро превращают пользование смартфоном в проблему: не удается сделать фото, установить приложение, а само устройство начинает тормозить и работать нестабильно.

Также мы писали, что в 2026 году USB-C стал стандартным разъемом для смартфонов, планшетов и ноутбуков, однако это не означает автоматически быструю зарядку. Разные кабели имеют разную пропускную способность: одни способны передавать 60-100 Вт, другие же ограничиваются минимальной мощностью и существенно замедляют зарядку.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
