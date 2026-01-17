Видео
Главная Технологии Как очистить память на смартфоне с Android и iOS

Как очистить память на смартфоне с Android и iOS

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 06:32
Очистка памяти на телефоне — что удалить, чтобы не "тормозил"
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Когда на экране появляются сообщения вроде "Хранилище заполнено" или "Недостаточно памяти", телефон часто не дает сделать фото или установить приложение. Параллельно смартфон может начать заметно тормозить и работать нестабильно.

О том, как очистить память на смартфоне, пишет OBOZ.ua.

Начать стоит с проверки, куда именно исчезает свободное пространство. В настройках есть раздел "Хранилище", где видно, сколько памяти занимают приложения, фото, документы, кэш и другие данные — там же иногда появляются подсказки по очистке.

Один из самых действенных шагов — просмотреть список установленных программ. На телефоне нередко остаются приложения, которыми давно не пользуются, или те, что занимают непропорционально много места. Удаление ненужных позиций может быстро высвободить заметный объем хранилища.

Отдельно стоит обратить внимание на фотографии, особенно снятые в высоком разрешении. Если облачные сервисы до сих пор не использовались, это может стать простым решением: резервное копирование в Google Photos или iCloud помогает сохранить снимки и освободить физическую память устройства.

Не менее важно время от времени очищать кэш приложений. Временные файлы накапливаются во время пользования программами и иногда занимают гигабайты. Кэш можно убрать через настройки конкретного приложения или с помощью системных инструментов смартфона.

Дополнительный "поглотитель" памяти — документы, которые со временем забываются. Во время просмотра сайтов или переписки в почте на телефон часто попадают PDF, DOC и другие ненужные файлы, которые уже не нужны. Обычно они лежат в папке "Загрузки", откуда их легко удалить вручную.

Еще одна категория, которая быстро разрастается, — медиафайлы из мессенджеров. Фото, стикеры, GIF и видео из чатов накапливаются незаметно, особенно если приложение автоматически сохраняет все в память устройства. Чтобы не возвращаться к проблеме слишком часто, можно отключить автосохранение медиа в настройках мессенджера.

Напомним, современные смарт-телевизоры по функциональности все больше напоминают компьютеры: они имеют операционную систему, приложения, доступ к интернету и собственную память. Когда ТВ начинает медленно реагировать на пульт, дольше запускать программы или подгружать видео, причина часто проста — переполненный кэш.

Также мы писали, что обычные USB-флешки до сих пор остаются удобным инструментом для переноса и хранения файлов. В то же время накопители, которые годами лежат без использования, вызывают сомнения: пользователи переживают, не потеряются ли данные со временем сами по себе.

приложение смартфон полезные советы память функции очистка
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
