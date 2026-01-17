Очищення пам'яті на телефоні — що видалити, щоб не "гальмував"

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Коли на екрані з'являються повідомлення на кшталт "Сховище заповнено" або "Недостатньо пам'яті", телефон часто не дає зробити фото чи встановити застосунок. Паралельно смартфон може почати помітно гальмувати та працювати нестабільно.

Про те, як очистити пам'ять на смартфоні, пише OBOZ.ua.

Як швидко звільнити місце на смартфоні

Почати варто з перевірки, куди саме зникає вільний простір. У налаштуваннях є розділ "Сховище", де видно, скільки пам'яті займають застосунки, фото, документи, кеш та інші дані — там же інколи з'являються підказки щодо очищення.

Один із найдієвіших кроків — переглянути список встановлених програм. На телефоні нерідко залишаються застосунки, якими давно не користуються, або ті, що займають непропорційно багато місця. Видалення непотрібних позицій може швидко вивільнити помітний обсяг сховища.

Окремо варто звернути увагу на фотографії, особливо зняті у високій роздільній здатності. Якщо хмарні сервіси досі не використовувалися, це може стати простим рішенням: резервне копіювання в Google Photos або iCloud допомагає зберегти знімки та звільнити фізичну пам'ять пристрою.

Не менш важливо час від часу очищати кеш застосунків. Тимчасові файли накопичуються під час користування програмами й інколи займають гігабайти. Кеш можна прибрати через налаштування конкретного застосунку або за допомогою системних інструментів смартфона.

Додатковий "поглинач" пам'яті — документи, які з часом забуваються. Під час перегляду сайтів або листування в пошті на телефон часто потрапляють PDF, DOC та інші файли, що вже не потрібні. Зазвичай вони лежать у теці "Завантаження", звідки їх легко видалити вручну.

Ще одна категорія, яка швидко розростається, — медіафайли з месенджерів. Фото, стікери, GIF та відео з чатів накопичуються непомітно, особливо якщо застосунок автоматично зберігає все в пам'ять пристрою. Щоб не повертатися до проблеми надто часто, можна вимкнути автозбереження медіа в налаштуваннях месенджера.

