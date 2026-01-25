Как часто нужно чистить экран смартфона и чем его дезинфицировать

Протирание экрана смартфона. Фото: Freepik

Смартфон почти всегда рядом — в транспорте, кафе, на кухне и в местах, где о стерильности говорить сложно. Из-за этого экран быстро собирает не только жир и пыль, но и бактерии, поэтому чистить его стоит чаще, чем "раз в день".

Об этом пишет BGR.

Реклама

Читайте также:

Как часто мыть экран и когда нужна дезинфекция

Частота зависит от образа жизни и привычек. Если телефоном пользуетесь немного и редко достаете его в общественных местах, обычно хватает дезинфекции раз в неделю. Если же смартфон регулярно "гуляет" в транспорте, ресторанах или, например, оказывается в туалете, экран лучше обрабатывать как минимум ежедневно — или каждый раз после таких ситуаций.

Важно отличать обычную уборку от дезинфекции. Ежедневное протирание — это скорее об удалении следов кожи, пыли и грязи. Дезинфекция же направлена на то, чтобы убрать бактерии с поверхности, и ее не обязательно делать ежедневно, если нет соответствующих "рисковых" условий.

Какие средства лучше не использовать

Экран смартфона имеет защитные слои, и агрессивная химия может их повредить. К нежелательным веществам относят перекись водорода, отбеливатели, аммиак, а также слишком концентрированный спирт. Такие средства могут разрушать покрытие экрана, а также попадать в отверстия корпуса и провоцировать внутренние проблемы. Поэтому лучше обходиться без санитайзеров для рук и сильных "бытовых" очистителей вроде средств для стекол.

Даже если определенные спиртосодержащие салфетки допускаются для ухода за техникой Apple, слишком частое использование алкоголя может постепенно вредить этому слою. Если уж берете спиртовой раствор, его советуют разводить водой и не наносить прямо на экран — лишь слегка увлажнять салфетку.

Не менее важен и материал, которым вы протираете дисплей. Жесткие или шероховатые поверхности оставляют царапины, а случайные "домашние" варианты вроде дешевых бумажных салфеток, туалетной бумаги или одежды могут быть слишком грубыми. Если хотите сохранить экран в хорошем состоянии надолго, самый безопасный выбор — микрофибра.

Напомним, поддержка быстрой зарядки через USB-C сама по себе не означает, что смартфон всегда будет получать максимальную мощность. Реальная скорость зарядки часто зависит от кабеля, адаптера и условий, в которых подключено устройство.

Также мы писали, что многие пользуются смартфоном "до последнего", откладывая обновления. Со временем изношенные компоненты дают о себе знать — батарея быстрее садится, система начинает притормаживать, а запуск приложений занимает больше времени.