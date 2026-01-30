Відео
Головна Технології Samsung Galaxy S26 Ultra отримає режим захисту від підглядання — фото

Samsung Galaxy S26 Ultra отримає режим захисту від підглядання — фото

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 14:24
Samsung готує антишпигунський режим екрана для Galaxy S26 Ultra — як працюватиме
В руках смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: Unsplash

У смартфонах Samsung з'явиться "антишпигунський" режим, який приховуватиме чутливі дані на екрані від сторонніх поглядів. Першим таку функцію має отримати Galaxy S26 Ultra, презентація якого очікується в лютому.

Про це йдеться на сайті Samsung.

Читайте також:

Як працюватиме "антишпигунський" режим в екранах Samsung

Samsung показала технологію захисту інформації на дисплеї, що працює точково: затемнюється не весь екран, а лише окремі фрагменти інтерфейсу — наприклад, особисті повідомлення, паролі або спливаючі сповіщення.

  • Режим захисту екрану від сторонніх очей на Samsung Galaxy S26 Ultra
    Режим захисту екрану від сторонніх очей на Samsung Galaxy S26 Ultra. Фото: @UniverseIce/X
1 / 2
Для людей поруч ці ділянки матимуть вигляд чорних прямокутників, тоді як власник смартфона продовжить бачити вміст без обмежень. Саме це відрізняє Private Display від класичних "антишпигунських" плівок і фільтрів, які зменшують видимість усього дисплея під кутом.

Очікується, що "антишпигунський" дисплей буде ексклюзивом Galaxy S26 Ultra та дебютує разом із лінійкою Galaxy S26. Офіційну презентацію серії прогнозують на 26 лютого.

Нагадаємо, Apple суттєво наростила обсяги закупівель низьковольтної пам'яті LPDDR у Samsung для лінійки iPhone 17. За оцінками, компанія могла закріпити за собою до 60-70% постачань, зміцнивши позиції Samsung як одного з ключових партнерів.

Також ми писали, що сучасні смартфони мають достатньо інтелектуальних механізмів, аби уникати "перезарядження" батареї навіть під час нічного підключення до мережі. Водночас тривале утримання заряду на рівні 100% разом із перегрівом і надалі прискорює деградацію акумулятора, про що Samsung і Apple відкрито попереджають користувачів.

шпигунство Samsung захист екран функції витік
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
