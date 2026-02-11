Samsung підтвердила дату презентації Galaxy S26 — коли і де дивитися

Логотип компанії Samsung. Фото: Unsplash

Samsung підтвердила, що перша презентація Galaxy Unpacked у 2026 році відбудеться 25 лютого в Сан-Франциско. Під час заходу компанія очікувано покаже флагманську лінійку Galaxy S26 та зробить акцент на нових ШІ-можливостях у екосистемі Galaxy.

Про це йдеться в анонсі Samsung.

Реклама

Читайте також:

Galaxy Unpacked 2026 — коли дивитися і що можуть показати

Подія стартує о 20:00 за київським часом і транслюватиметься на офіційних платформах Samsung. У запрошенні компанія говорить про "нову фазу ери ШІ", натякаючи на розширення персоналізованих і більш адаптивних функцій штучного інтелекту в пристроях Galaxy.

За попередніми витоками, до серії увійдуть Galaxy S26, S26+ та S26 Ultra. Зовні смартфони, ймовірно, залишаться близькими до минулого покоління: плоский дисплей і рамка, заокруглені кути та вертикально розташований блок камер. Найпомітніші оновлення очікуються в "залізі".

Усі моделі можуть отримати процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, а в окремих регіонах Samsung традиційно здатна використати власний Exynos 2600. У компанії розраховують на приріст продуктивності й кращу обробку ШІ безпосередньо на пристрої.

Базовий Galaxy S26, за даними витоків, отримає 6,3-дюймовий FHD+ дисплей замість 6,2 дюйма у попередника, 12 ГБ оперативної пам'яті, 256 або 512 ГБ сховища та акумулятор на 4300 мАг. Камери, ймовірно, залишаться без змін: 50 Мп основна, 12 Мп ультраширока, 10 Мп телефото з 3-кратним зумом і 12 Мп фронтальна. Galaxy S26+ може зберегти 6,7-дюймовий FHD+ екран, батарею на 4900 мАг і схожу конфігурацію камер.

Окремо очікується підтримка швидшої бездротової зарядки за стандартом Qi2, але без вбудованих магнітів у корпусі. У такому разі сумісність із магнітними аксесуарами знову можуть забезпечити фірмові чохли з магнітними кільцями.

Також очікується, що Samsung не підвищуватиме ціни на нову флагманську лінійку та збереже їх на рівні Galaxy S25, взявши на себе здорожчання пам'яті.

Разом зі смартфонами компанія може показати Galaxy Buds 4 і Buds 4 Pro — з компактнішим кейсом та оновленим дизайном. За попередніми повідомленнями, навушники отримають підтримку жестів головою для прийому або відхилення дзвінків.

Нагадаємо, лінійка Galaxy S21 більше не отримуватиме регулярних програмних оновлень від Samsung. Компанія виключила ці моделі зі списку пристроїв, для яких передбачено лютневий патч безпеки 2026 року.

Також ми писали, що Samsung Galaxy S26 Ultra може отримати нове покоління захисного скла Gorilla Glass із кількома помітними покращеннями. За чутками, зміни торкнуться не лише міцності та зменшення відблисків, а й можуть додати функцію "приватного" перегляду екрана.