Samsung подтвердила дату презентации Galaxy S26 — когда и где смотреть

Samsung подтвердила, что первая презентация Galaxy Unpacked в 2026 году состоится 25 февраля в Сан-Франциско. Во время мероприятия компания ожидаемо покажет флагманскую линейку Galaxy S26 и сделает акцент на новых ИИ-возможностях в экосистеме Galaxy.

Об этом говорится в анонсе Samsung.

Galaxy Unpacked 2026 — когда смотреть и что могут показать

Событие стартует в 20:00 по киевскому времени и будет транслироваться на официальных платформах Samsung. В приглашении компания говорит о "новой фазе эры ИИ", намекая на расширение персонализированных и более адаптивных функций искусственного интеллекта в устройствах Galaxy.

По предварительным утечкам, в серию войдут Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra. Внешне смартфоны, вероятно, останутся близкими к прошлому поколению: плоский дисплей и рамка, закругленные углы и вертикально расположенный блок камер. Самые заметные обновления ожидаются в "железе".

Все модели могут получить процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, а в отдельных регионах Samsung традиционно способна использовать собственный Exynos 2600. В компании рассчитывают на прирост производительности и лучшую обработку ИИ непосредственно на устройстве.

Базовый Galaxy S26, по данным утечек, получит 6,3-дюймовый FHD+ дисплей вместо 6,2 дюйма у предшественника, 12 ГБ оперативной памяти, 256 или 512 ГБ хранилища и аккумулятор на 4300 мАч. Камеры, вероятно, останутся без изменений: 50 Мп основная, 12 Мп ультраширокая, 10 Мп телефото с 3-кратным зумом и 12 Мп фронтальная. Galaxy S26+ может сохранить 6,7-дюймовый FHD+ экран, батарею на 4900 мАч и похожую конфигурацию камер.

Отдельно ожидается поддержка более быстрой беспроводной зарядки по стандарту Qi2, но без встроенных магнитов в корпусе. В таком случае совместимость с магнитными аксессуарами снова могут обеспечить фирменные чехлы с магнитными кольцами.

Также ожидается, что Samsung не будет повышать цены на новую флагманскую линейку и сохранит их на уровне Galaxy S25, взяв на себя подорожание памяти.

Вместе со смартфонами компания может показать Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro — с более компактным кейсом и обновленным дизайном. По предварительным сообщениям, наушники получат поддержку жестов головой для приема или отклонения звонков.

Напомним, линейка Galaxy S21 больше не будет получать регулярных программных обновлений от Samsung. Компания исключила эти модели из списка устройств, для которых предусмотрен февральский патч безопасности 2026 года.

Также мы писали, что Samsung Galaxy S26 Ultra может получить новое поколение защитного стекла Gorilla Glass с несколькими заметными улучшениями. По слухам, изменения коснутся не только прочности и уменьшения бликов, но и могут добавить функцию "приватного" просмотра экрана.