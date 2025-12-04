Короткі відео TikTok і Reels викликають "гниття мозку" — що показало дослідження

Логотип застосунку TikTok на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Надмірне споживання коротких відео в TikTok та Instagram Reels пов'язали з погіршенням когнітивних здібностей і проблемами з психічним здоров'ям. Про це йдеться в новому дослідженні Американської психологічної асоціації (APA), яке аналізує вплив короткого контенту на мозок.

Про це пише Independent.

Реклама

Читайте також:

Що показало дослідження про короткі відео

У межах роботи науковці опрацювали дані 98 299 учасників із 71 дослідження. Вони дійшли висновку: що більше людина дивиться короткий контент, то гірші в неї показники когнітивної роботи — зокрема уваги та гальмівного контролю, тобто здатності зосереджуватися і стримувати імпульсивні реакції.

Дослідники припускають, що повторний контакт із дуже стимулюючим, динамічним контентом призводить до звикання. Користувачі з часом стають менш чутливими до "повільніших" завдань, які потребують зусиль, як-от читання, розв'язання проблем чи глибоке навчання. У спрощеному вигляді автори кажуть, що це може сприяти явищу, яке в інтернеті називають brain rot — "гниття мозку".

У підсумку дослідження показало, що захоплення короткими відео пов'язане з гіршими когнітивними показниками (увага, гальмівний контроль, мова, пам'ять, робоча пам'ять), а також із більшістю показників психічного здоров'я — за винятком сприйняття власного тіла та самооцінки.

Що таке "brain rot" і чому про нього говорять

Oxford Dictionary визначає brain rot як "передбачуване погіршення ментального або інтелектуального стану людини, особливо як наслідок надмірного споживання (зокрема онлайн) контенту, який вважається тривіальним або таким, що не розвиває".

Цей вираз став словом року за версією Oxford у 2024 році. Він описує як "низькоякісний, малозмістовний" контент, так і негативні наслідки, які, на думку суспільства, можуть виникати від його постійного споживання — як для окремої людини, так і для суспільства загалом.

Нагадаємо, Google підтвердила, що популярний застосунок Instagram викликає надмірне споживання заряду на смартфонах з One UI 7 та низкою інших версій Android. Компанія вже назвала просте рішення: достатньо встановити найновіше оновлення Instagram, яке усуває проблему.

Також ми писали, що науковці провели дослідження й з'ясували, як соціальні мережі впливають на роботу організму. Результати показали: їхнє активне використання може мати помітні наслідки для здоров'я.