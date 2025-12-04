Короткие видео TikTok и Reels вызывают "гниение мозга" — что показало исследование

Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Фото: Unsplash

Чрезмерное потребление коротких видео в TikTok и Instagram Reels связали с ухудшением когнитивных способностей и проблемами с психическим здоровьем. Об этом говорится в новом исследовании Американской психологической ассоциации (APA), которое анализирует влияние короткого контента на мозг.

Что показало исследование о коротких видео

В рамках работы ученые обработали данные 98 299 участников из 71 исследования. Они пришли к выводу: чем больше человек смотрит короткий контент, тем хуже у него показатели когнитивной работы — в частности внимания и тормозного контроля, то есть способности сосредотачиваться и сдерживать импульсивные реакции.

Исследователи предполагают, что повторный контакт с очень стимулирующим, динамичным контентом приводит к привыканию. Пользователи со временем становятся менее чувствительными к "медленным" задачам, требующим усилий, таким как чтение, решение проблем или глубокое обучение. В упрощенном виде авторы говорят, что это может способствовать явлению, которое в интернете называют brain rot — "гниение мозга".

В итоге исследование показало, что увлечение короткими видео связано с худшими когнитивными показателями (внимание, тормозной контроль, речь, память, рабочая память), а также с большинством показателей психического здоровья — за исключением восприятия собственного тела и самооценки.

Что такое "brain rot" и почему о нем говорят

Oxford Dictionary определяет brain rot как "предполагаемое ухудшение ментального или интеллектуального состояния человека, особенно как следствие чрезмерного потребления (в том числе онлайн) контента, который считается тривиальным или не развивающим".

Это выражение стало словом года по версии Oxford в 2024 году. Оно описывает как "низкокачественный, малосодержательный" контент, так и негативные последствия, которые, по мнению общества, могут возникать от его постоянного потребления — как для отдельного человека, так и для общества в целом.

