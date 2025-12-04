Видео
Главная Технологии Просмотр TikTok и Reels вызывает "гниение мозга" — исследование

Просмотр TikTok и Reels вызывает "гниение мозга" — исследование

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 14:24
Короткие видео TikTok и Reels вызывают "гниение мозга" — что показало исследование
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Фото: Unsplash

Чрезмерное потребление коротких видео в TikTok и Instagram Reels связали с ухудшением когнитивных способностей и проблемами с психическим здоровьем. Об этом говорится в новом исследовании Американской психологической ассоциации (APA), которое анализирует влияние короткого контента на мозг.

Об этом пишет Independent.

Читайте также:

Что показало исследование о коротких видео

В рамках работы ученые обработали данные 98 299 участников из 71 исследования. Они пришли к выводу: чем больше человек смотрит короткий контент, тем хуже у него показатели когнитивной работы — в частности внимания и тормозного контроля, то есть способности сосредотачиваться и сдерживать импульсивные реакции.

Исследователи предполагают, что повторный контакт с очень стимулирующим, динамичным контентом приводит к привыканию. Пользователи со временем становятся менее чувствительными к "медленным" задачам, требующим усилий, таким как чтение, решение проблем или глубокое обучение. В упрощенном виде авторы говорят, что это может способствовать явлению, которое в интернете называют brain rot — "гниение мозга".

В итоге исследование показало, что увлечение короткими видео связано с худшими когнитивными показателями (внимание, тормозной контроль, речь, память, рабочая память), а также с большинством показателей психического здоровья — за исключением восприятия собственного тела и самооценки.

Что такое "brain rot" и почему о нем говорят

Oxford Dictionary определяет brain rot как "предполагаемое ухудшение ментального или интеллектуального состояния человека, особенно как следствие чрезмерного потребления (в том числе онлайн) контента, который считается тривиальным или не развивающим".

Это выражение стало словом года по версии Oxford в 2024 году. Оно описывает как "низкокачественный, малосодержательный" контент, так и негативные последствия, которые, по мнению общества, могут возникать от его постоянного потребления — как для отдельного человека, так и для общества в целом.

Напомним, Google подтвердила, что популярное приложение Instagram вызывает чрезмерное потребление заряда на смартфонах с One UI 7 и рядом других версий Android. Компания уже назвала простое решение: достаточно установить новейшее обновление Instagram, которое устраняет проблему.

Также мы писали, что ученые провели исследование и выяснили, как социальные сети влияют на работу организма. Результаты показали: их активное использование может иметь заметные последствия для здоровья.

здоровье TikTok видео мозг исследование Reels
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
