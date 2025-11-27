Первая украинская 3D-блогер EN JOI в TikTok — кто стоит за виртуальной стримершей

3D-модель первого 3D-блогера EN JOI в TikTok. Фото: кадр из видео/TikTok

В TikTok появился новый герой — виртуальная 3D-девушка, которая выходит в прямые эфиры вместо живого человека. Вокруг нее уже успел образоваться фан-клуб, а вместе с ним — волна слухов и попыток выяснить, кто скрывается за аватаром.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что известно о первой 3D-блогерше в TikTok.

Что известно о загадочном блогере EN JOI

В промо-роликах проекта EN JOI эту героиню прямо называют "первым русскоязычным 3D-стримером в TikTok", хотя, как известно, она из Украины.

Формально проверить это утверждение невозможно: у TikTok нет реестра "первых", а виртуальные блогеры существуют и на других платформах, однако именно EN JOI сейчас активно продвигают как пионерку в русскоязычном сегменте.

В одном из видео, которое расходится по соцсетям, автор рассказывает краткую биографию девушки за 3D-аватаром: по его словам, она родом из Украины, из Кривого Рога, сейчас живет в Варшаве, имеет дочь и собаку, а раньше занималась 3D-моделированием — теперь же именно ее модель "стала первой 3D-моделью в TikTok-стримах".

@oleksiizimin @EN JOI Кто она⁉️ Первый 3D стример в русскоязычном Тик-Токе, в Тик-Ток стримах ♬ original sound - K_Bee

Эта версия совпадает с тем, что зрители слышали на эфирах: в комментариях под трансляциями пользователи не раз писали, что блогерша сама называла Кривой Рог своим родным городом, хотя в чате встречались и единичные упоминания о Харькове — их тут же исправляли другие зрители.

Судя по реакциям аудитории, людей привлекает не только визуальная "картинка", но и то, как ведется сам стрим. В комментариях отмечают, что блогер хорошо держит разговор, умеет шутить и имеет опыт живых эфиров — то есть за 3D-моделью, скорее всего, стоит человек, который давно работает в стриминге, а не случайный новичок. По мнению зрителей, формат 3D-персонажа в TikTok может стать неплохим способом заработка, пока "нива не скошена" и конкуренция только формируется.

Параллельно в чатах возле стримов распространяется еще одна версия: якобы женщина за аватаром — жена украинского политика, которая сама об этом сказала, но не назвала фамилию, а муж помог ей купить костюм для 3D-героини. В той же ветке сразу появляются скептические ответы.

Зрители предполагают, что EN JOI жена украинского политика. Фото: скриншот

Проверить эту версию по открытым источникам не удалось: никаких публичных упоминаний о связи EN JOI с конкретным украинским политиком нет, равно как и подтверждений, что за 3D-аватаром стоит именно политическая семья. Поэтому эту часть истории стоит рассматривать именно как слухи от зрителей трансляций.

Еще одна популярная теория в комментариях — что за EN JOI скрывается TikTok-блогер Яна Томак. Под некоторыми стримами можно увидеть сообщение "Яна Томак", но другие пользователи отрицают: по их словам, Яна Томак и 3D-девушка вели трансляции параллельно.

Профиль блогера Яны Томак, которой может принадлежать 3D-модель EN JOI. Фото: скриншот

Зрители отмечают визуальное сходство между девушкой и 3D-моделью, а также почти идентичный голос. Пока эта версия остается гипотезой зрителей, а не подтвержденной информацией.

Появление EN JOI для аудитории это пока скорее "вау-эффект" и возможность поиграть с новым форматом: пользователи обсуждают, насколько "живая" мимика модели, как реагирует ее голос и что будет, когда подобных 3D-персонажей станет десятки. Вполне вероятно, что за этим может появиться новая ниша виртуальных блогеров и стримеров, которые будут зарабатывать на донатах, рекламных интеграциях и коллаборациях так же как и "живые" инфлюенсеры.

