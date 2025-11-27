Відео
Головна Технології 3D-дівчина з України підкорює TikTok — що відомо про EN JOI

3D-дівчина з України підкорює TikTok — що відомо про EN JOI

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 14:24
Перша українська 3D-блогерка EN JOI у TikTok — хто стоїть за віртуальною стрімеркою
3D-модель першої 3D-блогерки EN JOI у TikTok. Фото: кадр з відео/TikTok

У TikTok з'явився новий герой — віртуальна 3D-дівчина, яка виходить у прямі ефіри замість живої людини. Навколо неї вже встиг утворитися фан-клуб, а разом із ним — хвиля чуток і спроб з'ясувати, хто ховається за аватаром.

Сайт Новини.LIVE розповідає про те, що відомо про першу 3D-блогерку у TikTok.

Читайте також:

Що відомо про загадкову блогерку EN JOI

У промороликах проєкту EN JOI цю героїню прямо називають "першим російськомовним 3D-стримером в TikTok", хоча, як відомо, вона з України.

Формально перевірити це твердження неможливо: у TikTok немає реєстру "перших", а віртуальні блогери існують і на інших платформах, однак саме EN JOI зараз активно просувають як піонерку у російськомовному сегменті.

В одному з відео, яке розходиться соцмережами, автор розповідає коротку біографію дівчини за 3D-аватаром: за його словами, вона родом з України, із Кривого Рогу, нині живе у Варшаві, має доньку і собаку, а раніше займалася 3D-моделюванням — тепер же саме її модель "стала першою 3D-моделлю у TikTok-стрімах".

@oleksiizimin

@EN JOI Кто она⁉️ Первый 3D стример в русскоязычном Тик-Токе, в Тик-Ток стримах

♬ original sound - K_Bee

Ця версія збігається з тим, що глядачі чули на ефірах: у коментарях під трансляціями користувачі не раз писали, що блогерка сама називала Кривий Ріг своїм рідним містом, хоча в чаті траплялися й поодинокі згадки про Харків — їх одразу виправляли інші глядачі.

@en_joi_

@AISBERG☑️ это очень круто! Спасибо тебе большое🫶🏻

♬ оригінальний звук - EN JOI

Судячи з реакцій аудиторії, людей приваблює не лише візуальна "картинка", а й те, як ведеться сам стрім. У коментарях відзначають, що блогерка добре тримає розмову, вміє жартувати й має досвід живих ефірів — тобто за 3D-моделлю, найімовірніше, стоїть людина, яка давно працює у стримінгу, а не випадковий новачок. На думку глядачів, формат 3D-персонажа в TikTok може стати непоганим способом заробітку, поки "нива не скошена" і конкуренція лише формується.

Паралельно в чатах біля стрімів поширюється ще одна версія: нібито жінка за аватаром — дружина українського політика, яка сама про це сказала, але не назвала прізвище, а чоловік допоміг їй купити костюм для 3D-героїні. У тій же гілці одразу з'являються скептичні відповіді.

EN JOI жена украинского политика
Глядачі припускають, що EN JOI дружина українського політика. Фото: скриншот

Перевірити цю версію за відкритими джерелами не вдалося: жодних публічних згадок про зв'язок EN JOI з конкретним українським політиком немає, так само як і підтверджень, що за 3D-аватаром стоїть саме політична родина. Тому цю частину історії варто розглядати саме як чутки від глядачів трансляцій.

Ще одна популярна теорія в коментарях — що за EN JOI ховається TikTok-блогерка Яна Томак. Під деякими стрімами можна побачити повідомлення "Яна Томак", але інші користувачі заперечують: за їхніми словами, Яна Томак і 3D-дівчина вели трансляції паралельно.

За лицом EN JOI может прятаться Яна Томак
Профіль блогерки Яни Томак, якій може належати 3D-модель EN JOI. Фото: скриншот

Глядачі відзначають візуальну схожість між дівчиною та 3D-моделлю, а також майже ідентичний голос. Поки що ця версія лишається гіпотезою глядачів, а не підтвердженою інформацією.

Поява EN JOI для аудиторії це поки що радше "вау-ефект" і можливість погратися з новим форматом: користувачі обговорюють, наскільки "жива" міміка моделі, як реагує її голос і що буде, коли подібних 3D-персонажів стане десятки. Цілком ймовірно, що за цим може з'явитися нова ніша віртуальних блогерів та стримерів, які зароблятимуть на донатах, рекламних інтеграціях та колабораціях так само як і "живі" інфлюєнсери.

Нагадаємо, багато українців заробляють на блогерстві, перетворивши його на повноцінну професію. Часто контент-мейкери відкривають ФОП, щоб офіційно вести діяльність і сплачувати податки, але не всі розуміють, які саме надходження на підприємницький рахунок потрібно враховувати як дохід.

Також ми писали, що YouTube оголосив: автори, чиї канали раніше було видалено за порушення правил, тепер можуть подати запит на створення нового облікового запису. У компанії називають це "пілотним" проєктом і зазначають, що багато заблокованих творців заслуговують на другий шанс.

блогери TikTok відео технології модель 3D
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
