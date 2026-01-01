HDMI-порти на телевізорі — 3 міфи, які псують досвід використання

HDMI-кабель в руках. Фото: кадр з відео/YouTube

Втрачена плавність в іграх або обмежена якість 4K HDR часто пов'язані не з телевізором чи консоллю, а з неправильним використанням HDMI-портів. Експерти наголошують, що навіть на одному телевізорі різні роз'єми можуть суттєво відрізнятися за можливостями.

Сучасні телевізори, консолі та медіапристрої зазвичай мають кілька HDMI-роз'ємів, однак не всі вони працюють однаково. Через це користувачі інколи втрачають частоту кадрів, доступ до ігрових функцій або якісний звук.

Перший поширений міф — що всі HDMI-порти однакові. Насправді, попри схожий вигляд, роз'єми можуть підтримувати різні версії стандарту. Наприклад, HDMI 2.0 зазвичай обмежується 4K при 60 Гц, тоді як HDMI 2.1 дозволяє 4K при 120 Гц, 8K, а також ігрові функції на кшталт VRR і ALLM. Якщо під'єднати консоль до "не того" порту, це може автоматично знизити частоту кадрів і збільшити затримку введення.

Другий міф стосується ARC та eARC — нібито вони потрібні лише для звуку. Дійсно, ARC і розширений eARC створені для передавання аудіо з телевізора на саундбар або ресивер, зокрема з вбудованих застосунків. Водночас порт eARC нерідко поєднаний із HDMI 2.1, тому часто є одним із найфункціональніших роз'ємів на телевізорі. Через це саме він у багатьох випадках може бути оптимальним і для сучасних консолей або медіаплеєрів.

Третій міф — що HDMI-порти не зношуються. Експерти попереджають: HDMI-роз'єми з часом можуть виходити з ладу. Вони припаяні безпосередньо до материнської плати, а регулярне під'єднання та вимкнення кабелів створює механічне навантаження. Серед ознак проблем називають мерехтіння екрана, періодичну втрату сигналу або його повну відсутність. При цьому ремонт таких портів часто буває складним і дорогим.

Фахівці радять уважно перевіряти маркування HDMI-портів, використовувати якісні кабелі та уникати частого механічного впливу. Це допоможе повною мірою скористатися можливостями сучасних телевізорів і консолей без втрати якості.

