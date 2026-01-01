HDMI-порты на телевизоре — 3 мифа, которые портят опыт использования

Видео
Україна
Видео

Не все HDMI-кабели одинаковые — 3 мифа, портящие изображение

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 11:41
HDMI-кабель в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

Потерянная плавность в играх или ограниченное качество 4K HDR часто связаны не с телевизором или консолью, а с неправильным использованием HDMI-портов. Эксперты отмечают, что даже на одном телевизоре различные разъемы могут существенно отличаться по возможностям.

Об этом пишет BGR.

Какие мифы о HDMI могут "урезать" качество игрового и видеосигнала

Современные телевизоры, консоли и медиаустройства обычно имеют несколько HDMI-разъемов, однако не все они работают одинаково. Из-за этого пользователи иногда теряют частоту кадров, доступ к игровым функциям или качественный звук.

Первый распространенный миф — что все HDMI-порты одинаковы. На самом деле, несмотря на похожий вид, разъемы могут поддерживать разные версии стандарта. Например, HDMI 2.0 обычно ограничивается 4K при 60 Гц, тогда как HDMI 2.1 позволяет 4K при 120 Гц, 8K, а также игровые функции вроде VRR и ALLM. Если подключить консоль к "не тому" порту, это может автоматически снизить частоту кадров и увеличить задержку ввода.

Второй миф касается ARC и eARC — якобы они нужны только для звука. Действительно, ARC и расширенный eARC созданы для передачи аудио с телевизора на саундбар или ресивер, в том числе из встроенных приложений. При этом порт eARC нередко совмещен с HDMI 2.1, поэтому часто является одним из самых функциональных разъемов на телевизоре. Поэтому именно он во многих случаях может быть оптимальным и для современных консолей или медиаплееров.

Третий миф — что HDMI-порты не изнашиваются. Эксперты предупреждают: HDMI-разъемы со временем могут выходить из строя. Они припаяны непосредственно к материнской плате, а регулярное подключение и отключение кабелей создает механическую нагрузку. Среди признаков проблем называют мерцание экрана, периодическую потерю сигнала или его полное отсутствие. При этом ремонт таких портов часто бывает сложным и дорогостоящим.

Специалисты советуют внимательно проверять маркировку HDMI-портов, использовать качественные кабели и избегать частого механического воздействия. Это поможет в полной мере воспользоваться возможностями современных телевизоров и консолей без потери качества.

Напомним, домашний просмотр телевизора может быть намного комфортнее, если задействовать функции, которые уже заложены в смарт-телевизоре. Многие пользователи ограничиваются базовыми настройками и не подозревают, что способны управлять несколькими устройствами одним пультом.

Также мы писали, что "премиальные" HDMI и DisplayPort-кабели с позолоченными разъемами часто привлекают обещаниями лучшего качества изображения. На самом деле наличие позолоты на коннекторе не всегда является ключевым фактором, который влияет на картинку или надежность.

технологии мифы полезные советы телевизор HDMI кабель
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
