HDMI-порты на телевизоре — 3 мифа, которые портят опыт использования

Потерянная плавность в играх или ограниченное качество 4K HDR часто связаны не с телевизором или консолью, а с неправильным использованием HDMI-портов. Эксперты отмечают, что даже на одном телевизоре различные разъемы могут существенно отличаться по возможностям.

Современные телевизоры, консоли и медиаустройства обычно имеют несколько HDMI-разъемов, однако не все они работают одинаково. Из-за этого пользователи иногда теряют частоту кадров, доступ к игровым функциям или качественный звук.

Первый распространенный миф — что все HDMI-порты одинаковы. На самом деле, несмотря на похожий вид, разъемы могут поддерживать разные версии стандарта. Например, HDMI 2.0 обычно ограничивается 4K при 60 Гц, тогда как HDMI 2.1 позволяет 4K при 120 Гц, 8K, а также игровые функции вроде VRR и ALLM. Если подключить консоль к "не тому" порту, это может автоматически снизить частоту кадров и увеличить задержку ввода.

Второй миф касается ARC и eARC — якобы они нужны только для звука. Действительно, ARC и расширенный eARC созданы для передачи аудио с телевизора на саундбар или ресивер, в том числе из встроенных приложений. При этом порт eARC нередко совмещен с HDMI 2.1, поэтому часто является одним из самых функциональных разъемов на телевизоре. Поэтому именно он во многих случаях может быть оптимальным и для современных консолей или медиаплееров.

Третий миф — что HDMI-порты не изнашиваются. Эксперты предупреждают: HDMI-разъемы со временем могут выходить из строя. Они припаяны непосредственно к материнской плате, а регулярное подключение и отключение кабелей создает механическую нагрузку. Среди признаков проблем называют мерцание экрана, периодическую потерю сигнала или его полное отсутствие. При этом ремонт таких портов часто бывает сложным и дорогостоящим.

Специалисты советуют внимательно проверять маркировку HDMI-портов, использовать качественные кабели и избегать частого механического воздействия. Это поможет в полной мере воспользоваться возможностями современных телевизоров и консолей без потери качества.

