Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Что дает HDMI-заглушка и кому она реально нужна

Что дает HDMI-заглушка и кому она реально нужна

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 06:32
HDMI-эмулятор монитора — что это такое и зачем он нужен в 2026 году
Эмуляторы HDMI в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

HDMI-заглушка — это малозаметный аксессуар, о котором большинство пользователей ПК даже не слышали, но в отдельных сценариях он оказывается критически важным. Она помогает компьютеру "поверить", что к нему подключен дисплей, даже если на самом деле монитора нет.

Об этом пишет SlashGear.

Реклама
Читайте также:

Как работает HDMI-заглушка и в каких ситуациях ее используют

В отличие от более заметных аксессуаров вроде механической клавиатуры с Hall-сенсорами или USB-микрофона вроде Razer Serien V3, HDMI-заглушка не является массовым продуктом.

Это небольшой штекер с HDMI-коннектором и простой электроникой внутри, который имитирует подключенный монитор. Когда такую заглушку вставляют в HDMI-порт, система воспринимает ее как настоящий дисплей — обычно с поддержкой разрешения до 4K в современных моделях.

Для обычной работы за компьютером, когда вы сидите перед экраном, подобный аксессуар мало чем поможет. Зато HDMI-заглушка нужна там, где компьютер или его видеокарта должны работать на полную, с полным набором доступных разрешений, но выводить изображение на физический монитор не нужно. Такой подход известен как headless-режим: например, для домашнего сервера, который постоянно включен, или для компьютера, используемого как стриминговый игровой сервер с приложением вроде Moonlight.

В некоторых компьютерах Apple, в частности Mac mini, при работе без подключенного монитора может не отображаться полный перечень доступных разрешений. Это создаёт неудобства, когда вы подключаетесь к машине удалённо и сталкиваетесь с тем, что размер "виртуального" экрана не совпадает с разрешением вашего монитора.

Подключение HDMI-заглушки (или использование специального ПО вроде BetterDisplay) позволяет открыть настройки дисплея и выбрать нужное разрешение. Подобные ограничения могут возникать и у Windows-компьютеров.

Отдельные одноплатные мини-компьютеры вообще могут не загружаться, если к их HDMI-порту ничего не подключено. В таких случаях HDMI-заглушка становится необходимой, ведь она заменяет собой физический монитор и позволяет системе нормально стартовать.

Еще один вариант использования — имитация второго дисплея или экрана с другим разрешением. Это полезно, если нужно "записать" видео с условного дополнительного монитора с помощью программ вроде OBS: сигнал выводится на "виртуальный" экран через HDMI-заглушку, а дальше его можно захватывать и сохранять.

Хотя такие сценарии и остаются нишевыми, альтернативой обычно является лишь подключение еще одного физического монитора.

Эти небольшие адаптеры также имели свой "звездный час" во времена пика майнинга криптовалют на видеокартах. Некоторые майнеры использовали HDMI-заглушки, чтобы обойти ограничения на добычу криптовалют, которые производители внедряли в видеокарты, — система "видела" подключенный дисплей и корректно активировала работу GPU.

Напомним, в Китае презентовали новый универсальный стандарт General Purpose Media Interface (GPMI). Его создали для упрощения подключения и обеспечения пропускной способности, достаточной для 8K-видео, при этом позволяя передавать и данные, и питание одним кабелем.

Также мы писали, что длина USB-кабеля напрямую влияет на качество передачи сигнала: с увеличением дистанции скорость падает, а время зарядки заметно возрастает.

гаджеты технологии монитор HDMI кабель эмулятор
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации