HDMI-емулятор монітора — що це таке і навіщо він потрібен у 2026 році

Емулятори HDMI в руках. Фото: кадр з відео/YouTube

HDMI-заглушка — це малопомітний аксесуар, про який більшість користувачів ПК навіть не чули, але в окремих сценаріях він виявляється критично важливим. Вона допомагає комп'ютеру "повірити", що до нього під'єднано дисплей, навіть якщо насправді монітора немає.

Про це пише SlashGear.

Як працює HDMI-заглушка і в яких ситуаціях її використовують

На відміну від помітніших аксесуарів на кшталт механічної клавіатури з Hall-сенсорами чи USB-мікрофона на зразок Razer Serien V3, HDMI-заглушка не є масовим продуктом.

Це невеликий штекер із HDMI-конектором та простою електронікою всередині, який імітує підключений монітор. Коли таку заглушку вставляють у HDMI-порт, система сприймає її як справжній дисплей — зазвичай із підтримкою роздільної здатності до 4K у сучасних моделях.

Для звичайної роботи за комп'ютером, коли ви сидите перед екраном, подібний аксесуар мало чим допоможе. Натомість HDMI-заглушка потрібна там, де комп'ютер або його відеокарта мають працювати на повну, з повним набором доступних роздільних здатностей, але виводити зображення на фізичний монітор не потрібно. Такий підхід відомий як headless-режим: наприклад, для домашнього сервера, який постійно увімкнений, або для комп'ютера, що використовується як стримінговий ігровий сервер із застосунком на кшталт Moonlight.

У деяких комп'ютерах Apple, зокрема Mac mini, під час роботи без підключеного монітора може не відображатися повний перелік доступних роздільних здатностей. Це створює незручності, коли ви під'єднуєтеся до машини віддалено й стикаєтеся з тим, що розмір "віртуального" екрана не збігається з роздільною здатністю вашого монітора.

Підключення HDMI-заглушки (або використання спеціального ПЗ на кшталт BetterDisplay) дає змогу відкрити налаштування дисплея та вибрати потрібну роздільну здатність. Подібні обмеження можуть виникати й у Windows-комп'ютерів.

Окремі одноплатні мінікомп'ютери взагалі можуть не завантажуватися, якщо до їхнього HDMI-порту нічого не під'єднано. У таких випадках HDMI-заглушка стає необхідною, адже вона замінює собою фізичний монітор і дає змогу системі нормально стартувати.

Ще один варіант використання — імітація другого дисплея або екрана з іншою роздільною здатністю. Це корисно, якщо потрібно "записати" відео з умовного додаткового монітора за допомогою програм на кшталт OBS: сигнал виводиться на "віртуальний" екран через HDMI-заглушку, а далі його можна захоплювати й зберігати.

Хоча такі сценарії й залишаються нішевими, альтернативою зазвичай є лише під'єднання ще одного фізичного монітора.

Ці невеликі адаптери також мали свою "зіркову годину" в часи піку майнінгу криптовалют на відеокартах. Деякі майнери використовували HDMI-заглушки, щоб обійти обмеження на видобуток криптовалют, які виробники впроваджували у відеокарти, — система "бачила" підключений дисплей і коректно активувала роботу GPU.

