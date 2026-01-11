Відео
Найенергомісткіший прилад у домі — споживає як 65 холодильників

Найенергомісткіший прилад у домі — споживає як 65 холодильників

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 16:32
Один побутовий прилад на кухні споживає як 65 холодильників — є у багатьох
Мережевий фільтр з під'єднаними пристроями. Фото: кадр з відео/YouTube

Щодня на кухні працюють десятки приладів, але саме електрична духовка часто непомітно "з'їдає" найбільше світла. Через високі температури та постійне підтримання тепла вона може споживати енергії більше, ніж одночасно увімкнені десятки холодильників.

Про це пише РадіоТрек.

Читайте також:

Чому духовка споживає стільки електроенергії і як зменшити рахунки

Електрична духовка належить до найенергомісткіших побутових приладів у домі. Її потужність зазвичай становить приблизно 2 000-5 000 Вт, і за місяць використання може набігати 40-90 кВт-год. Для порівняння, типовий холодильник має потужність близько 300-800 Вт і працює не в такому інтенсивному режимі, тому його внесок у платіжку часто відчутно менший. Різниця пояснюється просто: духовці потрібно швидко розігрітися та стабільно тримати високу температуру, поки готується страва.

Окрема стаття витрат — режим очікування. У частині моделей навіть після завершення приготування електроенергія продовжує витрачатися на годинник або дисплей. У підсумку за рік така "дрібниця" може вилитися у відчутне споживання — до 224 кВт-год.

Скоротити витрати допомагають базові звички, які не впливають на результат приготування. Зручно прогрівати духовку один раз і робити кілька страв за один цикл, а також вимикати її за кілька хвилин до завершення — залишкового тепла часто достатньо, щоб довести їжу до готовності. Під час випікання варто не відкривати дверцята без потреби, аби не втрачати температуру. Якщо ж ваша духовка помітно споживає енергію у простої, після використання її доцільно від'єднувати від мережі.

За таким самим принципом можуть "тягнути" електроенергію й інші пристрої, які залишаються в розетці без реальної потреби — зокрема телевізори та зарядні адаптери. Окрім зайвих витрат, це може створювати й додаткові ризики, тож безпечніше повністю вимикати їх після використання.

Нагадаємо, під час планових і аварійних відключень світла українцям радять уважніше ставитися до побутової техніки та електропроводки. Дотримання кількох базових рекомендацій допомагає зменшити ризик пожеж, виходу приладів з ладу й інших небезпечних ситуацій.

Також ми писали, що телевізори часто працюють по кілька годин поспіль, особливо в епоху стримінгових сервісів. Звичка залишати екран увімкненим "для фону" прискорює зношування техніки й може непомітно збільшувати рахунки за електроенергію.

електроенергія економія кухня корисні поради побутова техніка пристрій
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
