Відключення світла в Україні — як вберегти свою техніку від стрибків напруги

Під час планових і аварійних відключень електроенергії українцям радять бути особливо уважними з технікою та домашньою електромережею. Енергетики нагадали кілька простих правил, які знижують ризик пожеж, поломок і небезпечних ситуацій.

Про це пише Харківобленерго.

Які дії допоможуть уберегти дім і техніку

Енергетики радять насамперед перевіряти справність захисних пристроїв у квартирі чи будинку. Автоматичні вимикачі, запобіжники та інші елементи захисту мають спрацьовувати при перевантаженні або короткому замиканні — це зменшує ризик загорянь і допомагає зберегти побутову техніку.

Окремий акцент — на резервних джерелах живлення. Генератори, інвертори та акумуляторні системи рекомендують підключати лише за участю кваліфікованих спеціалістів, адже самовільне під'єднання може пошкодити мережу й створити небезпеку для людей.

Під час самого відключення радять від'єднувати техніку від розеток і тримати її вимкненою до повного відновлення електропостачання. Це зменшує ризик пошкоджень через стрибки напруги, коли світло подають раптово.

Коли електрика з'являється знову, навантаження на мережу варто давати поступово — не вмикати все одночасно. Поетапне підключення приладів допомагає уникнути перевантаження як домашньої проводки, так і загальної енергосистеми.

Нагадаємо, найнебезпечнішим моментом для електромережі є перші хвилини після відновлення живлення, коли тисячі приладів запускаються одночасно й провокують різкий стрибок навантаження. Фахівці радять зачекати й не підключати потужну техніку, доки напруга не стабілізується.

Також ми писали, що подовжувачі зручні за нестачі розеток, але приховують серйозні ризики. Експерти застерігають: окремі прилади не варто під'єднувати через "переноску", аби уникнути перегріву, ураження струмом чи пожежі.