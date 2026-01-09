Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Четыре вещи, которые должны делать все во время отключений света

Четыре вещи, которые должны делать все во время отключений света

Дата публикации 9 января 2026 10:34
Отключение света в Украине — как уберечь свою технику от скачков напряжения
Свеча в руках. Фото: Unsplash

Во время плановых и аварийных отключений электроэнергии украинцам советуют быть особенно внимательными с техникой и домашней электросетью. Энергетики напомнили несколько простых правил, которые снижают риск пожаров, поломок и опасных ситуаций.

Об этом пишет Харьковоблэнерго.

Какие действия помогут уберечь дом и технику

Энергетики советуют прежде всего проверять исправность защитных устройств в квартире или доме. Автоматические выключатели, предохранители и другие элементы защиты должны срабатывать при перегрузке или коротком замыкании — это уменьшает риск возгораний и помогает сохранить бытовую технику.

Отдельный акцент — на резервных источниках питания. Генераторы, инверторы и аккумуляторные системы рекомендуют подключать только с участием квалифицированных специалистов, ведь самовольное подключение может повредить сеть и создать опасность для людей.

Во время самого отключения советуют отсоединять технику от розеток и держать ее выключенной до полного восстановления электроснабжения. Это уменьшает риск повреждений из-за скачков напряжения, когда свет подают внезапно.

Когда электричество появляется снова, нагрузку на сеть стоит давать постепенно — не включать все одновременно. Поэтапное подключение приборов помогает избежать перегрузки как домашней проводки, так и общей энергосистемы.

Напомним, самым опасным моментом для электросети являются первые минуты после восстановления питания, когда тысячи приборов запускаются одновременно и провоцируют резкий скачок нагрузки. Специалисты советуют подождать и не подключать мощную технику, пока напряжение не стабилизируется.

Также мы писали, что удлинители удобны при нехватке розеток, но скрывают серьезные риски. Эксперты предостерегают: отдельные приборы не стоит подключать через "переноску", чтобы избежать перегрева, поражения током или пожара.

