Самый энергоемкий прибор в доме — потребляет как 65 холодильников

Самый энергоемкий прибор в доме — потребляет как 65 холодильников

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 16:32
Один бытовой прибор на кухне потребляет как 65 холодильников — есть у многих
Сетевой фильтр с подключенными устройствами. Фото: кадр из видео/YouTube

Ежедневно на кухне работают десятки приборов, но именно электрическая духовка часто незаметно "съедает" больше всего света. Из-за высоких температур и постоянного поддержания тепла она может потреблять энергии больше, чем одновременно включенные десятки холодильников.

Об этом пишет РадиоТрек.

Читайте также:

Почему духовка потребляет столько электроэнергии и как уменьшить счета

Электрическая духовка относится к самым энергоемким бытовым приборам в доме. Ее мощность обычно составляет примерно 2 000-5 000 Вт, и за месяц использования может набегать 40-90 кВт-ч. Для сравнения, типичный холодильник имеет мощность около 300-800 Вт и работает не в таком интенсивном режиме, поэтому его вклад в платежку часто ощутимо меньше. Разница объясняется просто: духовке нужно быстро разогреться и стабильно держать высокую температуру, пока готовится блюдо.

Отдельная статья расходов — режим ожидания. В части моделей даже после завершения приготовления электроэнергия продолжает расходоваться на часы или дисплей. В итоге за год такая "мелочь" может вылиться в ощутимое потребление — до 224 кВт-ч.

Сократить расходы помогают базовые привычки, которые не влияют на результат приготовления. Удобно прогревать духовку один раз и делать несколько блюд за один цикл, а также выключать её за несколько минут до завершения — остаточного тепла часто достаточно, чтобы довести еду до готовности. Во время выпекания стоит не открывать дверцу без надобности, чтобы не терять температуру. Если же ваша духовка заметно потребляет энергию в простое, после использования ее целесообразно отсоединять от сети.

По такому же принципу могут "тянуть" электроэнергию и другие устройства, которые остаются в розетке без реальной необходимости — в частности телевизоры и зарядные адаптеры. Кроме лишних расходов, это может создавать и дополнительные риски, поэтому безопаснее полностью выключать их после использования.

Напомним, во время плановых и аварийных отключений света украинцам советуют внимательнее относиться к бытовой технике и электропроводке. Соблюдение нескольких базовых рекомендаций помогает уменьшить риск пожаров, выхода приборов из строя и других опасных ситуаций.

Также мы писали, что телевизоры часто работают по несколько часов подряд, особенно в эпоху стриминговых сервисов. Привычка оставлять экран включенным "для фона" ускоряет износ техники и может незаметно увеличивать счета за электроэнергию.


Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
