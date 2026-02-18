iPhone 18 Pro може позбутися фізичної SIM — заради найбільшої батареї

Імовірний вигляд iPhone 18 Pro. Фото: MacRumors

Майбутні iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max можуть вийти у версіях без фізичного слота для SIM-карти й повністю перейти на eSIM. Ідея в тому, щоб звільнити трохи місця всередині корпуса під більший акумулятор.

Про це пише wccftech.

Реклама

Читайте також:

Наскільки великим буде акумулятор в iPhone 18 Pro та 18 Pro Max

Apple розглядає відмову від лотка під фізичну SIM у iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Перехід на eSIM, за цією логікою, дозволяє виграти кілька міліметрів корисного простору, який можна віддати під батарею більшої місткості.

Той самий підхід приписують і майбутньому iPhone Fold: через надтонку конструкцію в ньому нібито може не бути місця для повноцінного лотка SIM.

Раніше з'являлися повідомлення, що для лінійки Pro можуть існувати дві модифікації — eSIM-only і версія з фізичною SIM, причому різниця могла б відбитися на батареї: для iPhone 18 Pro Max називали діапазон 5100-5200+ мАг у eSIM-варіанті та 5000+ мАг у версії не лише з eSIM. Тепер же очікується, що "не-eSIM" модифікації можуть узагалі не випускати.

Також очікується оновлення бездротової частини: два нові чипи — N2 для мережевих можливостей і модем C2 із підтримкою mmWave та sub-6GHz 5G. Для C2 згадується 4-нм техпроцес, а для A20 Pro — 2-нм, що в сумі може дати кращу енергоефективність завдяки більш сучасному виробництву на потужностях TSMC.

Щодо цін, аналітики вважають, що компанія націлена зберегти стартову вартість на рівні iPhone 17 або близько до нього. Названі орієнтири 1099 доларів для iPhone 18 Pro і 1199 доларів для iPhone 18 Pro Max.

Нагадаємо, восени Apple, ймовірно, презентує iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, а витоки вже вказують на помітні зміни в дизайні. Повного редизайну не очікується, однак кілька точкових оновлень можуть відчутно змінити сприйняття нових моделей.

Також ми писали, що Apple випустила iOS 26.3 — оновлення, зосереджене насамперед на підвищенні стабільності та виправленні помилок, а не на масштабних нововведеннях. Водночас у релізі з'явилися й нові функції, які заслуговують на увагу користувачів.