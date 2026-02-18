iPhone 18 Pro может лишиться физической SIM — ради самой большой батареи

Предполагаемый вид iPhone 18 Pro. Фото: MacRumors

Будущие iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max могут выйти в версиях без физического слота для SIM-карты и полностью перейти на eSIM. Идея в том, чтобы освободить немного места внутри корпуса под больший аккумулятор.

Об этом пишет wccftech.

Реклама

Читайте также:

Насколько большим будет аккумулятор в iPhone 18 Pro и 18 Pro Max

Apple рассматривает отказ от лотка под физическую SIM в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Переход на eSIM, по этой логике, позволяет выиграть несколько миллиметров полезного пространства, которое можно отдать под батарею большей емкости.

Тот же подход приписывают и будущему iPhone Fold: из-за сверхтонкой конструкции в нем якобы может не быть места для полноценного лотка SIM.

Ранее появлялись сообщения, что для линейки Pro могут существовать две модификации — eSIM-only и версия с физической SIM, причем разница могла бы отразиться на батарее: для iPhone 18 Pro Max называли диапазон 5100-5200+ мАч в eSIM-варианте и 5000+ мАч в версии не только с eSIM. Теперь же ожидается, что "не-eSIM" модификации могут вообще не выпускать.

Также ожидается обновление беспроводной части: два новых чипа — N2 для сетевых возможностей и модем C2 с поддержкой mmWave и sub-6GHz 5G. Для C2 упоминается 4-нм техпроцесс, а для A20 Pro — 2-нм, что в сумме может дать лучшую энергоэффективность благодаря более современному производству на мощностях TSMC.

Относительно цен, аналитики считают, что компания нацелена сохранить стартовую стоимость на уровне iPhone 17 или близко к нему. Названы ориентиры 1099 долларов для iPhone 18 Pro и 1199 долларов для iPhone 18 Pro Max.

Напомним, осенью Apple, вероятно, презентует iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а утечки уже указывают на заметные изменения в дизайне. Полного редизайна не ожидается, однако несколько точечных обновлений могут ощутимо изменить восприятие новых моделей.

Также мы писали, что Apple выпустила iOS 26.3 — обновление, сосредоточенное прежде всего на повышении стабильности и исправлении ошибок, а не на масштабных нововведениях. В то же время в релизе появились и новые функции, которые заслуживают внимания пользователей.