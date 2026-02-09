Нічна зарядка смартфона — як вона шкодить батареї та чим небезпечна

Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Більшість із нас ставить смартфон на зарядку "на ніч" і не замислюється, що відбувається з батареєю та температурою пристрою. Такий звичний сценарій може не лише пришвидшувати зношування акумулятора, а й створювати небезпечні ситуації.

Про це пише BGR.

Що відбувається з акумулятором смартфона під час нічного заряджання

Одна з причин, чому не варто тримати телефон підключеним до мережі постійно, — зайве теплове навантаження. Висока температура під час заряджання з часом послаблює батарею: її місткість поступово зменшується, а автономність падає.

Перегрів може виникати з різних причин — наприклад, якщо телефон заряджається в теплому місці або використовується дешевий кабель, який подає енергію надто агресивно. При цьому рівень нагріву залежить і від самого пристрою: потужні моделі з продуктивними чипами зазвичай гріються сильніше, ніж більш прості смартфони.

Щоб знизити ризик перегріву, інколи радять знімати чохол перед заряджанням, особливо якщо він товстий і погано відводить тепло. Також варто не тримати телефон на зарядці довше, ніж потрібно: навіть після досягнення 100% пристрій може й далі споживати електроенергію, а це додає тепла всередині.

Додатковий фактор — використання смартфона під час заряджання. Легкі дії зазвичай не критичні, але важкі ігри або "ненажерливі" застосунки підвищують тепловиділення саме тоді, коли батарея й так отримує навантаження.

Окремо згадується і питання безпеки: інколи трапляються випадки загоряння телефонів під час заряджання, тож спальня — не найкраще місце для такого рутинного процесу.

Які функції допомагають продовжити життя батареї

У сучасних смартфонах є вбудовані режими, які створені для повільнішого зношування акумулятора. На Android це Adaptive Charging, а на iPhone — Optimized Battery Charging. Також iPhone має опцію Charge Limit: вона зупиняє заряджання на рівні 80% або іншому заданому порозі.

Оптимізоване заряджання батареї підлаштовується під ваші звички — зважає на те, коли ви зазвичай знімаєте смартфон із зарядки, і керує швидкістю набору відсотків, щоб зменшувати нагрівання під час тривалого підключення. Навколо практичності обмеження заряду точаться суперечки, але навіть у межах цих дискусій визнається, що така тактика може давати хоча б часткову користь.

