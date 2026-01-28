Як зберегти заряд смартфона під час блекаутів — практичні поради

Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Блекаути стали частиною повсякденності, і в такі періоди смартфон перетворюється на ключовий інструмент — для зв'язку, доступу до новин і навіть як ліхтарик. Тому вміння економити заряд батареї напряму впливає на те, як довго ви зможете залишатися на зв'язку.

Дисплей

Екран споживає найбільше енергії у смартфоні, тож починати варто саме з нього. Зменште яскравість до мінімально комфортного рівня — це здатне помітно подовжити автономність. Також корисно скоротити час автоматичного блокування до 30 секунд або однієї хвилини, щоб екран не горів без потреби.

Для смартфонів з AMOLED-дисплеями додаткову економію дає темна тема: чорні пікселі на таких екранах фактично не споживають енергію. Ще один важливий крок — знизити частоту оновлення з 90/120 Гц до 60 Гц. Анімації стануть менш плавними, зате батарея протримається довше.

Режим енергоощадження

У більшості сучасних смартфонів є режим економії батареї, який обмежує фонові процеси, знижує продуктивність, вимикає вібрацію та частину візуальних ефектів. У блекаути це один із найпростіших способів швидко зменшити витрати енергії без додаткових налаштувань.

Якщо ситуація критична, стане в пригоді ультрарежим енергоощадження. Він залишає лише базові функції — дзвінки, повідомлення і, залежно від моделі, кілька вибраних застосунків. Натомість смартфон може пропрацювати у кілька разів довше.

Бездротові модулі

Wi-Fi, мобільний інтернет, Bluetooth, NFC та GPS витрачають заряд навіть тоді, коли здається, що вони "просто увімкнені у фоні". Найкраща тактика — вимикати непотрібне тут і зараз. Коли інтернет не критичний, режим польоту дає найвідчутнішу економію.

Якщо ж зв'язок потрібен, зазвичай Wi-Fi вигідніший за мобільні дані. Водночас постійний пошук мереж теж з'їдає заряд, тому варто прибрати автоматичні підключення та зайві сканування, якщо в цьому немає реальної потреби.

Додатки у фоні та сповіщення

Частина застосунків активно працює у фоні, оновлює дані й тримає пристрій у постійній активності. Перевірте в налаштуваннях батареї, що саме споживає найбільше, і обмежте фонову активність для програм, без яких можна обійтися.

Окрема стаття витрат — сповіщення: кожне повідомлення підсвічує екран і часто вмикає вібрацію. Під час відключень електроенергії логічно вимкнути сповіщення від соцмереж, ігор та іншого "некритичного", залишивши дзвінки, SMS і, за потреби, месенджери для зв'язку з близькими.

Камера і спалах

Знімання фото й особливо відео швидко садить батарею. Спалах у режимі ліхтарика теж дуже енерговитратний. Якщо потрібне постійне освітлення, практичніше користуватися окремим ліхтариком на батарейках або павербанком із вбудованим ліхтариком.

Температура і правильне "зберігання" заряду

Якщо очікується тривалий блекаут і смартфон не потрібен найближчим часом, оптимальний рівень заряду для зберігання — 50-60%. Повністю заряджений або повністю розряджений пристрій при довгому зберіганні швидше втрачає місткість акумулятора.

Взимку батарея працює гірше через холод. Тому під час відключень електрики краще тримати смартфон ближче до тіла — наприклад, у внутрішній кишені одягу.

Синхронізація та автооновлення

Автоматична синхронізація пошти, контактів і фото з хмарними сервісами споживає і трафік, і заряд. Практичніше вимкнути її та запускати вручну лише коли потрібно.

Те саме стосується автооновлень застосунків: вони не лише витрачають батарею, а й можуть "з'їдати" обмежений мобільний інтернет у найневдаліший момент.

