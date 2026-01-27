Відео
Чи справді швидка зарядка вбиває батарею смартфона

Дата публікації: 27 січня 2026 16:32
Чи шкодить швидка зарядка батареї смартфона — пояснення експертів
Під'єднання смартфона до зарядки. Фото: Freepik

Чутки про те, що швидка зарядка нібито "вбиває" батарею смартфона, з'являються щоразу, коли виробники підвищують потужність адаптерів. Нещодавно китайські бренди показали, що телефон можна зарядити майже повністю за лічені хвилини — але такі цифри можливі лише за певних умов і з підтримкою з боку самого пристрою.

Про це пише iTechua.

Що насправді впливає на ресурс акумулятора

Ключовий ворог літій-іонної батареї — не сама швидкість заряджання, а перегрів. Сучасні смартфони контролюють температуру та регулюють подачу струму: навіть якщо під'єднати потужний адаптер, пристрій візьме стільки енергії, скільки потрібно саме йому. Старіші моделі тим більше не "приймуть" надлишок потужності — система обмежить заряд у межах безпечних значень.

Водночас високі температури помітно прискорюють деградацію акумулятора. Якщо батарея нагрівається понад 45 °C, її місткість може знизитися на 20-30% уже після приблизно 100 циклів заряджання, а при 60 °C процес іде ще швидше.

Щоб мінімізувати знос, радять користуватися сертифікованими зарядними пристроями та оригінальними кабелями, які найкраще узгоджуються з гаджетом. Також під час заряджання варто знімати чохол, не залишати смартфон під прямими сонячними променями та не створювати додаткове теплове навантаження — наприклад, не запускати "важкі" ігри, якщо під'єднано потужний адаптер.

Ще одна звичка, яка може продовжити життя батареї, — уникати крайніх значень заряду. Рекомендований діапазон для щоденного використання часто називають умовними 20-80%: не доводити заряд до 0% і не тримати смартфон постійно на 100%.

Нагадаємо, сам по собі USB-C не означає надшвидку зарядку — навіть у флагманських смартфонах реальна потужність часто залежить від кабелю, адаптера та умов використання. Щоб отримати максимальну швидкість без шкоди для акумулятора, аксесуари мають відповідати можливостям конкретної моделі.

Також ми писали, що у 2026 році USB-C став спільним стандартом для смартфонів, планшетів і ноутбуків, однак універсальний роз'єм не гарантує швидкого поповнення батареї. Один кабель здатен передавати 60-100 Вт, тоді як інший обмежується мінімальною потужністю й суттєво сповільнює заряджання.

Автор:
Володимир Мололкін
