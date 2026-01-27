Видео
Главная Технологии Действительно ли быстрая зарядка убивает батарею смартфона

Действительно ли быстрая зарядка убивает батарею смартфона

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 16:32
Вредит ли быстрая зарядка батареи смартфона — объяснение экспертов
Подключение смартфона к зарядке. Фото: Freepik

Слухи о том, что быстрая зарядка якобы "убивает" батарею смартфона, появляются каждый раз, когда производители повышают мощность адаптеров. Недавно китайские бренды показали, что телефон можно зарядить почти полностью за считанные минуты — но такие цифры возможны только при определенных условиях и с поддержкой со стороны самого устройства.

Об этом пишет iTechua.

Читайте также:

Что на самом деле влияет на ресурс аккумулятора

Ключевой враг литий-ионной батареи — не сама скорость зарядки, а перегрев. Современные смартфоны контролируют температуру и регулируют подачу тока: даже если подключить мощный адаптер, устройство возьмет столько энергии, сколько нужно именно ему. Старые модели тем более не "примут" избыток мощности — система ограничит заряд в пределах безопасных значений.

В то же время высокие температуры заметно ускоряют деградацию аккумулятора. Если батарея нагревается свыше 45 °C, ее емкость может снизиться на 20-30% уже после примерно 100 циклов зарядки, а при 60 °C процесс идет еще быстрее.

Чтобы минимизировать износ, советуют пользоваться сертифицированными зарядными устройствами и оригинальными кабелями, которые лучше всего согласуются с гаджетом. Также во время зарядки стоит снимать чехол, не оставлять смартфон под прямыми солнечными лучами и не создавать дополнительную тепловую нагрузку — например, не запускать "тяжелые" игры, если подключен мощный адаптер.

Еще одна привычка, которая может продлить жизнь батареи, — избегать крайних значений заряда. Рекомендуемый диапазон для ежедневного использования часто называют условными 20-80%: не доводить заряд до 0% и не держать смартфон постоянно на 100%.

Напомним, сам по себе USB-C не означает сверхбыструю зарядку — даже во флагманских смартфонах реальная мощность часто зависит от кабеля, адаптера и условий использования. Чтобы получить максимальную скорость без ущерба для аккумулятора, аксессуары должны соответствовать возможностям конкретной модели.

Также мы писали, что в 2026 году USB-C стал общим стандартом для смартфонов, планшетов и ноутбуков, однако универсальный разъем не гарантирует быстрого пополнения батареи. Один кабель способен передавать 60-100 Вт, тогда как другой ограничивается минимальной мощностью и существенно замедляет зарядку.

