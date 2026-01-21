Видео
Как правильно выбрать кабель и адаптер для быстрой зарядки

21 января 2026
Почему USB-C заряжает медленно и как включить быструю зарядку
Мощное зарядное устройство с поддержкой быстрой зарядки. Фото: Unsplash

USB-C сам по себе не гарантирует сверхбыструю зарядку — даже в дорогих смартфонах скорость часто упирается в аксессуары и условия использования. Чтобы получить заявленную мощность и не перегревать батарею, важно, чтобы адаптер и кабель соответствовали возможностям вашего устройства.

Об этом пишет 24 Канал.

Наличие порта USB-C только упрощает подключение, но не "включает" максимальную скорость автоматически. Для эффективной зарядки должны совпасть три вещи: возможности самого гаджета, мощность зарядного блока и характеристики кабеля.

Самая частая причина медленной зарядки — неподходящий адаптер. Если блок питания не поддерживает нужную мощность, смартфон будет брать столько энергии, сколько тот способен отдать. Например, Samsung Galaxy S25 Ultra поддерживает проводную зарядку до 45 Вт, но в комплекте с ним есть только кабель, поэтому адаптер приходится докупать. В то же время OnePlus 13 в некоторых странах поставляется уже с быстрым зарядным устройством. Использовать блок мощнее, чем нужно смартфону, безопасно — система просто ограничит потребление до допустимого уровня, а вот дешевые или устаревшие адаптеры часто "режут" скорость и не дают раскрыть потенциал зарядки.

Второй критический момент — кабель. Случайный "шнурок", найденный дома, может тормозить процесс даже с мощным адаптером. Стоит выбирать кабели с поддержкой USB Power Delivery (PD) или Qualcomm Quick Charge, а также обращать внимание на конструкцию: более толстые провода с более низким калибром лучше проводят энергию. Имеет значение и длина — в слишком длинных кабелях (например, около 2 м) сигнал может деградировать, из-за чего зарядка замедляется. Для устройств до 60 Вт обычно достаточно кабеля на 3 А, а для ноутбуков на 100 Вт нужен вариант на 5 А.

Третий фактор — условия зарядки. Перегрев снижает скорость и не добавляет пользы батарее: если телефон лежит на солнце или в толстом чехле, который удерживает тепло, система может уменьшать мощность. Лучше всего заряжать смартфон в прохладном месте, без тяжелых приложений в фоне.

Правильно подобранные аксессуары способны существенно ускорить процесс. В частности, iPhone 17 Pro Max с адаптером на 40 Вт восстанавливает 50% заряда примерно за 20 минут, Google Pixel 10 Pro XL с 45-ваттным устройством за полчаса заряжается до 70%, а складной Samsung Galaxy TriFold также будет поддерживать 45 Вт и сможет набирать половину заряда за 30 минут.

Напомним, давняя рекомендация поддерживать уровень заряда в пределах 20-80% постепенно теряет актуальность для современных смартфонов. Современные контроллеры питания, сверхбыстрые зарядные технологии и постоянные фоновые нагрузки от "тяжелых" приложений изменили ключевые факторы износа аккумулятора — а вместе с ними и подход к ежедневной зарядке.

Также мы писали, что зарядка смартфона или других гаджетов через USB-порт ноутбука выглядит удобным решением, но на практике оборачивается длительным ожиданием и дополнительными потерями энергии. К тому же такой способ заметно быстрее разряжает сам ноутбук, особенно если он работает от батареи.

полезные советы зарядка type-c зарядное устройство USB кабель
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
