Україна
Як правильно обрати кабель та адаптер для швидкого заряджання

Як правильно обрати кабель та адаптер для швидкого заряджання

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 14:24
Чому USB-C заряджає повільно і як увімкнути швидку зарядку
Потужний зарядний пристрій із підтримкою швидкого заряджання. Фото: Unsplash

USB-C сам по собі не гарантує надшвидку зарядку — навіть у дорогих смартфонах швидкість часто впирається в аксесуари та умови використання. Щоб отримати заявлену потужність і не перегрівати батарею, важливо, аби адаптер і кабель відповідали можливостям вашого пристрою.

Про це пише 24 Канал.

Читайте також:

Чому USB-C може заряджати повільно і як це виправити

Наявність порту USB-C лише спрощує підключення, але не "вмикає" максимальну швидкість автоматично. Для ефективної зарядки мають збігтися три речі: можливості самого гаджета, потужність зарядного блока та характеристики кабелю.

Найчастіша причина повільної зарядки — невідповідний адаптер. Якщо блок живлення не підтримує потрібну потужність, смартфон братиме стільки енергії, скільки той здатен віддати. Наприклад, Samsung Galaxy S25 Ultra підтримує дротову зарядку до 45 Вт, але в комплекті з ним є лише кабель, тож адаптер доводиться докуповувати. Водночас OnePlus 13 у деяких країнах постачається вже зі швидким зарядним пристроєм. Використовувати блок потужніший, ніж потрібно смартфону, безпечно — система просто обмежить споживання до допустимого рівня, а от дешеві чи застарілі адаптери часто "ріжуть" швидкість і не дають розкрити потенціал зарядки.

Другий критичний момент — кабель. Випадковий "шнурок", знайдений вдома, може гальмувати процес навіть із потужним адаптером. Варто обирати кабелі з підтримкою USB Power Delivery (PD) або Qualcomm Quick Charge, а також звертати увагу на конструкцію: товстіші дроти з нижчим калібром краще проводять енергію. Має значення й довжина — у надто довгих кабелях (наприклад, близько 2 м) сигнал може деградувати, через що зарядка сповільнюється. Для пристроїв до 60 Вт зазвичай достатньо кабелю на 3 А, а для ноутбуків на 100 Вт потрібен варіант на 5 А.

Третій фактор — умови заряджання. Перегрів знижує швидкість і не додає користі батареї: якщо телефон лежить на сонці або в товстому чохлі, який утримує тепло, система може зменшувати потужність. Найкраще заряджати смартфон у прохолодному місці, без важких застосунків у фоні.

Правильно підібрані аксесуари здатні суттєво прискорити процес. Зокрема, iPhone 17 Pro Max з адаптером на 40 Вт відновлює 50% заряду приблизно за 20 хвилин, Google Pixel 10 Pro XL із 45-ватним пристроєм за пів години заряджається до 70%, а складаний Samsung Galaxy TriFold також підтримуватиме 45 Вт і зможе набирати половину заряду за 30 хвилин.

Нагадаємо, давня рекомендація підтримувати рівень заряду в межах 20-80% поступово втрачає актуальність для сучасних смартфонів. Сучасні контролери живлення, надшвидкі зарядні технології та постійні фонові навантаження від "важких" застосунків змінили ключові фактори зношування акумулятора — а разом із ними й підхід до щоденного заряджання.

Також ми писали, що заряджання смартфона чи інших гаджетів через USB-порт ноутбука має вигляд зручного рішення, але на практиці обертається тривалим очікуванням і додатковими втратами енергії. До того ж такий спосіб помітно швидше розряджає сам ноутбук, особливо якщо він працює від батареї.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
