Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Телефон без света — что выключить, чтобы батарея держалась дольше

Телефон без света — что выключить, чтобы батарея держалась дольше

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 14:24
Как сохранить заряд смартфона во время блэкаутов — практические советы
Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

Блэкауты стали частью повседневности, и в такие периоды смартфон превращается в ключевой инструмент — для связи, доступа к новостям и даже в качестве фонарика. Поэтому умение экономить заряд батареи напрямую влияет на то, как долго вы сможете оставаться на связи.

Об этом пишет ProstoWay.

Реклама
Читайте также:

Дисплей

Экран потребляет больше всего энергии в смартфоне, поэтому начинать стоит именно с него. Уменьшите яркость до минимально комфортного уровня — это способно заметно продлить автономность. Также полезно сократить время автоматической блокировки до 30 секунд или одной минуты, чтобы экран не горел без надобности.

Для смартфонов с AMOLED-дисплеями дополнительную экономию дает темная тема: черные пиксели на таких экранах фактически не потребляют энергию. Еще один важный шаг — снизить частоту обновления с 90/120 Гц до 60 Гц. Анимации станут менее плавными, зато батарея продержится дольше.

Режим энергосбережения

В большинстве современных смартфонов есть режим экономии батареи, который ограничивает фоновые процессы, снижает производительность, выключает вибрацию и часть визуальных эффектов. В блэкауте это один из самых простых способов быстро уменьшить расход энергии без дополнительных настроек.

Если ситуация критическая, пригодится ультрарежим энергосбережения. Он оставляет только базовые функции — звонки, сообщения и, в зависимости от модели, несколько выбранных приложений. Зато смартфон может проработать в несколько раз дольше.

Беспроводные модули

Wi-Fi, мобильный интернет, Bluetooth, NFC и GPS расходуют заряд даже тогда, когда кажется, что они "просто включены в фоне". Лучшая тактика — выключать ненужное здесь и сейчас. Когда интернет не критичен, режим полета дает ощутимую экономию.

Если же связь нужна, обычно Wi-Fi выгоднее мобильных данных. В то же время постоянный поиск сетей тоже съедает заряд, поэтому стоит убрать автоматические подключения и лишние сканирования, если в этом нет реальной необходимости.

Приложения в фоне и уведомления

Часть приложений активно работает в фоне, обновляет данные и держит устройство в постоянной активности. Проверьте в настройках батареи, что именно потребляет больше всего, и ограничьте фоновую активность для программ, без которых можно обойтись.

Отдельная статья расходов — оповещения: каждое уведомление подсвечивает экран и часто включает вибрацию. Во время отключений электроэнергии логично отключить уведомления от соцсетей, игр и прочего "некритичного", оставив звонки, SMS и, при необходимости, мессенджеры для связи с близкими.

Камера и вспышка

Съемка фото и особенно видео быстро сажает батарею. Вспышка в режиме фонарика тоже очень энергозатратная. Если требуется постоянное освещение, практичнее пользоваться отдельным фонариком на батарейках или повербанком со встроенным фонариком.

Температура и правильное "хранение" заряда

Если ожидается длительный блэкаут и смартфон не нужен в ближайшее время, оптимальный уровень заряда для хранения — 50-60%. Полностью заряженное или полностью разряженное устройство при долгом хранении быстрее теряет емкость аккумулятора.

Зимой батарея работает хуже из-за холода. Поэтому во время отключений электричества лучше держать смартфон ближе к телу — например, во внутреннем кармане одежды.

Синхронизация и автообновление

Автоматическая синхронизация почты, контактов и фото с облачными сервисами потребляет и трафик, и заряд. Практичнее выключить ее и запускать вручную только когда нужно.

То же касается автообновлений приложений: они не только расходуют батарею, но и могут "съедать" ограниченный мобильный интернет в самый неудачный момент.

Напомним, разговоры о том, что быстрая зарядка якобы вредит аккумулятору, появляются каждый раз вместе с ростом мощности адаптеров. Китайские производители уже доказали, что смартфон можно зарядить почти мгновенно, но такая скорость достижима только при конкретных условиях и при полной поддержке со стороны самого устройства.

Также мы писали, что регулярная зарядка iPhone до 100% способна ускорить деградацию литий-ионной батареи уже через 1-2 года. Apple советует ограничивать заряд примерно на уровне 95%, чтобы уменьшить износ без заметного влияния на автономность.

смартфон отключения света блэкаут полезные советы зарядка аккумулятор
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации