Как сохранить заряд смартфона во время блэкаутов — практические советы

Блэкауты стали частью повседневности, и в такие периоды смартфон превращается в ключевой инструмент — для связи, доступа к новостям и даже в качестве фонарика. Поэтому умение экономить заряд батареи напрямую влияет на то, как долго вы сможете оставаться на связи.

Дисплей

Экран потребляет больше всего энергии в смартфоне, поэтому начинать стоит именно с него. Уменьшите яркость до минимально комфортного уровня — это способно заметно продлить автономность. Также полезно сократить время автоматической блокировки до 30 секунд или одной минуты, чтобы экран не горел без надобности.

Для смартфонов с AMOLED-дисплеями дополнительную экономию дает темная тема: черные пиксели на таких экранах фактически не потребляют энергию. Еще один важный шаг — снизить частоту обновления с 90/120 Гц до 60 Гц. Анимации станут менее плавными, зато батарея продержится дольше.

Режим энергосбережения

В большинстве современных смартфонов есть режим экономии батареи, который ограничивает фоновые процессы, снижает производительность, выключает вибрацию и часть визуальных эффектов. В блэкауте это один из самых простых способов быстро уменьшить расход энергии без дополнительных настроек.

Если ситуация критическая, пригодится ультрарежим энергосбережения. Он оставляет только базовые функции — звонки, сообщения и, в зависимости от модели, несколько выбранных приложений. Зато смартфон может проработать в несколько раз дольше.

Беспроводные модули

Wi-Fi, мобильный интернет, Bluetooth, NFC и GPS расходуют заряд даже тогда, когда кажется, что они "просто включены в фоне". Лучшая тактика — выключать ненужное здесь и сейчас. Когда интернет не критичен, режим полета дает ощутимую экономию.

Если же связь нужна, обычно Wi-Fi выгоднее мобильных данных. В то же время постоянный поиск сетей тоже съедает заряд, поэтому стоит убрать автоматические подключения и лишние сканирования, если в этом нет реальной необходимости.

Приложения в фоне и уведомления

Часть приложений активно работает в фоне, обновляет данные и держит устройство в постоянной активности. Проверьте в настройках батареи, что именно потребляет больше всего, и ограничьте фоновую активность для программ, без которых можно обойтись.

Отдельная статья расходов — оповещения: каждое уведомление подсвечивает экран и часто включает вибрацию. Во время отключений электроэнергии логично отключить уведомления от соцсетей, игр и прочего "некритичного", оставив звонки, SMS и, при необходимости, мессенджеры для связи с близкими.

Камера и вспышка

Съемка фото и особенно видео быстро сажает батарею. Вспышка в режиме фонарика тоже очень энергозатратная. Если требуется постоянное освещение, практичнее пользоваться отдельным фонариком на батарейках или повербанком со встроенным фонариком.

Температура и правильное "хранение" заряда

Если ожидается длительный блэкаут и смартфон не нужен в ближайшее время, оптимальный уровень заряда для хранения — 50-60%. Полностью заряженное или полностью разряженное устройство при долгом хранении быстрее теряет емкость аккумулятора.

Зимой батарея работает хуже из-за холода. Поэтому во время отключений электричества лучше держать смартфон ближе к телу — например, во внутреннем кармане одежды.

Синхронизация и автообновление

Автоматическая синхронизация почты, контактов и фото с облачными сервисами потребляет и трафик, и заряд. Практичнее выключить ее и запускать вручную только когда нужно.

То же касается автообновлений приложений: они не только расходуют батарею, но и могут "съедать" ограниченный мобильный интернет в самый неудачный момент.

