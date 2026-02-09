Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Какую главную ошибку совершают все при зарядке смартфона

Какую главную ошибку совершают все при зарядке смартфона

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 14:24
Ночная зарядка смартфона — как она вредит батарее и чем опасна
Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

Большинство из нас ставит смартфон на зарядку "на ночь" и не задумывается, что происходит с батареей и температурой устройства. Такой привычный сценарий может не только ускорять износ аккумулятора, но и создавать опасные ситуации.

Об этом пишет BGR.

Реклама
Читайте также:

Что происходит с аккумулятором смартфона во время ночной зарядки

Одна из причин, почему не стоит держать телефон подключенным к сети постоянно, — лишняя тепловая нагрузка. Высокая температура во время зарядки со временем ослабляет батарею: ее емкость постепенно уменьшается, а автономность падает.

Перегрев может возникать по разным причинам — например, если телефон заряжается в теплом месте или используется дешевый кабель, который подает энергию слишком агрессивно. При этом уровень нагрева зависит и от самого устройства: мощные модели с производительными чипами обычно греются сильнее, чем более простые смартфоны.

Чтобы снизить риск перегрева, иногда советуют снимать чехол перед зарядкой, особенно если он толстый и плохо отводит тепло. Также стоит не держать телефон на зарядке дольше, чем нужно: даже после достижения 100% устройство может и дальше потреблять электроэнергию, а это добавляет тепла внутри.

Дополнительный фактор — использование смартфона во время зарядки. Легкие действия обычно не критичны, но тяжелые игры или "прожорливые" приложения повышают тепловыделение именно тогда, когда батарея и так получает нагрузку.

Отдельно упоминается и вопрос безопасности: иногда бывают случаи возгорания телефонов во время зарядки, поэтому спальня — не лучшее место для такого рутинного процесса.

Какие функции помогают продлить жизнь батареи

В современных смартфонах есть встроенные режимы, которые созданы для более медленного износа аккумулятора. На Android это Adaptive Charging, а на iPhone — Optimized Battery Charging. Также iPhone имеет опцию Charge Limit: она останавливает зарядку на уровне 80% или другом заданном пороге.

Оптимизированная зарядка батареи подстраивается под ваши привычки — учитывает то, когда вы обычно снимаете смартфон с зарядки, и управляет скоростью набора процентов, чтобы уменьшать нагрев при длительном подключении. Вокруг практичности ограничения заряда идут споры, но даже в рамках этих дискуссий признается, что такая тактика может давать хотя бы частичную пользу.

Напомним, владельцы смартфонов годами придерживаются так называемых "правил зарядки", которые давно потеряли актуальность. Большинство из них либо преувеличивают реальные угрозы, либо отвлекают внимание от факторов, которые на самом деле ускоряют износ аккумулятора.

Также мы писали, что блэкауты стали привычной частью жизни, и в такие периоды смартфон фактически превращается в незаменимый инструмент. Именно поэтому умение экономно расходовать заряд батареи напрямую определяет, как долго удастся оставаться на связи.

смартфон ночь полезные советы зарядка аккумулятор функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации