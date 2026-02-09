Ночная зарядка смартфона — как она вредит батарее и чем опасна

Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

Большинство из нас ставит смартфон на зарядку "на ночь" и не задумывается, что происходит с батареей и температурой устройства. Такой привычный сценарий может не только ускорять износ аккумулятора, но и создавать опасные ситуации.

Что происходит с аккумулятором смартфона во время ночной зарядки

Одна из причин, почему не стоит держать телефон подключенным к сети постоянно, — лишняя тепловая нагрузка. Высокая температура во время зарядки со временем ослабляет батарею: ее емкость постепенно уменьшается, а автономность падает.

Перегрев может возникать по разным причинам — например, если телефон заряжается в теплом месте или используется дешевый кабель, который подает энергию слишком агрессивно. При этом уровень нагрева зависит и от самого устройства: мощные модели с производительными чипами обычно греются сильнее, чем более простые смартфоны.

Чтобы снизить риск перегрева, иногда советуют снимать чехол перед зарядкой, особенно если он толстый и плохо отводит тепло. Также стоит не держать телефон на зарядке дольше, чем нужно: даже после достижения 100% устройство может и дальше потреблять электроэнергию, а это добавляет тепла внутри.

Дополнительный фактор — использование смартфона во время зарядки. Легкие действия обычно не критичны, но тяжелые игры или "прожорливые" приложения повышают тепловыделение именно тогда, когда батарея и так получает нагрузку.

Отдельно упоминается и вопрос безопасности: иногда бывают случаи возгорания телефонов во время зарядки, поэтому спальня — не лучшее место для такого рутинного процесса.

Какие функции помогают продлить жизнь батареи

В современных смартфонах есть встроенные режимы, которые созданы для более медленного износа аккумулятора. На Android это Adaptive Charging, а на iPhone — Optimized Battery Charging. Также iPhone имеет опцию Charge Limit: она останавливает зарядку на уровне 80% или другом заданном пороге.

Оптимизированная зарядка батареи подстраивается под ваши привычки — учитывает то, когда вы обычно снимаете смартфон с зарядки, и управляет скоростью набора процентов, чтобы уменьшать нагрев при длительном подключении. Вокруг практичности ограничения заряда идут споры, но даже в рамках этих дискуссий признается, что такая тактика может давать хотя бы частичную пользу.

