Україна
Помогает ли "Режим полета" ускорить зарядку смартфона

Помогает ли "Режим полета" ускорить зарядку смартфона

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 14:24
Действительно ли авиарежим ускоряет зарядку смартфона — результаты тестов
Смартфон с активированным авиарежимом. Фото: Unsplash

В современных смартфонах с десятками функций автономность и скорость зарядки все чаще становятся решающими аргументами при покупке. Поэтому пользователи не только следуют советам производителя, но и пробуют "лайфхаки" вроде зарядки в авиарежиме, надеясь выиграть несколько минут.

Об этом пишет SlashGear.

Читайте также:

Как проверяли влияние авиарежима на время зарядки

Чтобы выяснить, действительно ли режим полета ускоряет зарядку, провели серию тестов с Samsung Galaxy S24 Ultra. Смартфон полностью разряжали, подключали к зарядному устройству и засекали время до полного восстановления заряда.

В каждом тесте телефон включали, когда заряд достигал 1%, после чего активировали авиарежим. Для зарядки использовали адаптер Nothing's CMF Power 65W GaN, а сами замеры проводили при комнатной температуре 25°C.

В тестах с включенным авиарежимом смартфон в среднем заряжался быстрее. Лучший результат от 0 до 100% в этом режиме составил 1 час 2 минуты.

Для сравнения, самое быстрое время зарядки с включенными мобильными данными и Wi-Fi составило 1 час 9 минут. Разница получилась небольшой — примерно 6 минут. Проверки повторяли в течение нескольких недель и получали схожие показатели: преимущество авиарежима колебалось в пределах 4-7 минут.

Если необходимости срочно зарядить смартфон нет, включать авиарежим во время зарядки может быть не слишком практично: в этот момент пропадает возможность принимать звонки и сообщения. К тому же результаты могут отличаться в зависимости от модели смартфона, зарядного устройства и температуры вокруг.

Напомним, двухлетнее тестирование с жестким ограничением заряда iPhone на уровне 80% показало, что аккумулятор действительно медленнее теряет максимальную емкость. В то же время в повседневном пользовании это привело к ощутимо меньшей автономности и необходимости регулярно подзаряжать смартфон уже к середине дня.

Также мы писали, что смартфон давно превратился в универсального помощника — через него мы общаемся, читаем новости, проверяем прогноз погоды и оплачиваем покупки. Но в ситуациях, когда мобильный интернет не нужен, закономерно возникает вопрос, стоит ли оставлять его включенным.

Владимир Мололкин
Автор:
Владимир Мололкин
