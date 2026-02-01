Ограничение заряда iPhone до 80% — что показал двухлетний тест батареи

Смартфон Apple iPhone на зарядке. Фото: Unsplash

Двухлетний тест с жестким лимитом заряда до 80% подтвердил: батарея действительно медленнее теряет максимальную емкость. Но в ежедневном пользовании это обернулось заметно меньшей автономностью и регулярными подзарядками уже к середине дня.

Об этом говорится на Findarticles.

Как ограничение заряда до 80% влияет на батарею

Автор эксперимента решил строго придерживаться рекомендаций Apple: включил ограничение заряда до 80% и оставил "Оптимизированную зарядку", которая подстраивается под привычный график подзарядок пользователя. Идея была проста — уменьшить износ аккумулятора, жертвуя лишь частью емкости, которую смартфон получает ежедневно.

По итогам теста, формально результат выглядел убедительно. После примерно 500 полных циклов батарея сохраняла около 89-91% максимальной емкости — то есть деградация была относительно умеренной. Впрочем, реальная картина оказалась менее оптимистичной: из-за постоянного лимита в 80% смартфон начал "проседать" в автономности так, что к середине дня заряд опускался до критически низких значений, и без экстренных подзарядок уже не получалось.

Apple для современных iPhone (модели 15 и новее) закладывает ориентир: батарея должна сохранять не менее 80% изначальной емкости после примерно 1000 полных циклов при идеальных условиях. Результаты эксперимента в целом укладываются в эту логику, но для активного пользователя "экономия" в виде 80% заряда может оказаться сомнительной, так как ежедневный запас энергии становится ощутимо меньше.

Отдельно автор обратил внимание на сценарии, где ограничение работает хуже. В жару или при интенсивной нагрузке — съемке, навигации или использовании 5G — батарея разряжается быстрее, а частые подзарядки могут сопровождаться нагревом. В итоге он отказался от постоянного "80%-лимита" и оставил оптимизированную зарядку с полной зарядкой перед стартом дня, назвав это лучшим компромиссом между временем работы и сохранением аккумулятора.

Напомним, рекомендация годами поддерживать уровень заряда в диапазоне 20-80% постепенно теряет актуальность для современных смартфонов. Новые контроллеры питания, сверхскоростные технологии зарядки и постоянные фоновые нагрузки от "тяжелых" приложений изменили ключевые причины деградации аккумулятора.

Также мы писали, что в случаях, когда смартфон перестает заряжаться, причина часто кроется не в кабеле или блоке питания, а в загрязнении разъема, которое с годами мешает нормальному контакту. Устранить такую проблему можно и самостоятельно, но действовать нужно максимально осторожно, чтобы не повредить порт и не вызвать короткое замыкание.