Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Заряд iPhone до 80% — что показал двухлетний эксперимент

Заряд iPhone до 80% — что показал двухлетний эксперимент

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 12:32
Ограничение заряда iPhone до 80% — что показал двухлетний тест батареи
Смартфон Apple iPhone на зарядке. Фото: Unsplash

Двухлетний тест с жестким лимитом заряда до 80% подтвердил: батарея действительно медленнее теряет максимальную емкость. Но в ежедневном пользовании это обернулось заметно меньшей автономностью и регулярными подзарядками уже к середине дня.

Об этом говорится на Findarticles.

Реклама
Читайте также:

Как ограничение заряда до 80% влияет на батарею

Автор эксперимента решил строго придерживаться рекомендаций Apple: включил ограничение заряда до 80% и оставил "Оптимизированную зарядку", которая подстраивается под привычный график подзарядок пользователя. Идея была проста — уменьшить износ аккумулятора, жертвуя лишь частью емкости, которую смартфон получает ежедневно.

Реклама

По итогам теста, формально результат выглядел убедительно. После примерно 500 полных циклов батарея сохраняла около 89-91% максимальной емкости — то есть деградация была относительно умеренной. Впрочем, реальная картина оказалась менее оптимистичной: из-за постоянного лимита в 80% смартфон начал "проседать" в автономности так, что к середине дня заряд опускался до критически низких значений, и без экстренных подзарядок уже не получалось.

Apple для современных iPhone (модели 15 и новее) закладывает ориентир: батарея должна сохранять не менее 80% изначальной емкости после примерно 1000 полных циклов при идеальных условиях. Результаты эксперимента в целом укладываются в эту логику, но для активного пользователя "экономия" в виде 80% заряда может оказаться сомнительной, так как ежедневный запас энергии становится ощутимо меньше.

Реклама

Отдельно автор обратил внимание на сценарии, где ограничение работает хуже. В жару или при интенсивной нагрузке — съемке, навигации или использовании 5G — батарея разряжается быстрее, а частые подзарядки могут сопровождаться нагревом. В итоге он отказался от постоянного "80%-лимита" и оставил оптимизированную зарядку с полной зарядкой перед стартом дня, назвав это лучшим компромиссом между временем работы и сохранением аккумулятора.

Напомним, рекомендация годами поддерживать уровень заряда в диапазоне 20-80% постепенно теряет актуальность для современных смартфонов. Новые контроллеры питания, сверхскоростные технологии зарядки и постоянные фоновые нагрузки от "тяжелых" приложений изменили ключевые причины деградации аккумулятора.

Реклама

Также мы писали, что в случаях, когда смартфон перестает заряжаться, причина часто кроется не в кабеле или блоке питания, а в загрязнении разъема, которое с годами мешает нормальному контакту. Устранить такую проблему можно и самостоятельно, но действовать нужно максимально осторожно, чтобы не повредить порт и не вызвать короткое замыкание.

iPhone тест эксперимент зарядка аккумулятор зарядное устройство
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации