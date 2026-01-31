Видео
Видео

Главная Технологии Как безопасно почистить разъем для зарядки смартфона дома

Как безопасно почистить разъем для зарядки смартфона дома

Дата публикации 31 января 2026 16:32
Не заряжается смартфон — как безопасно почистить разъем от пыли
Разъем для зарядки смартфона. Фото: Unsplash

Если не заряжается смартфон, часто проблема не в кабеле или блоке питания, а в грязи, которая годами забивается в разъем и мешает контакту. Исправить это можно дома, но важно делать все осторожно, чтобы не повредить порт и не спровоцировать короткое замыкание.

Об этом пишет NV.

Читайте также:

Как безопасно почистить разъем и не сломать порт

Первый сигнал, что разъему нужна "уборка", — кабель начинает плохо держаться, люфтит или зарядка то появляется, то исчезает. В карманах и сумках смартфон постоянно собирает пыль и ворс, которые со временем образуют плотную "корку". Худшее, что можно сделать в такой ситуации, — пытаться вдавить штекер силой: грязь лишь сильнее спрессуется, а достать ее потом будет труднее.

Для чистки лучше сразу отказаться от металлических предметов — игл, булавок или скрепок. Они могут повредить контакты или вызвать короткое замыкание, что закончится ремонтом. Деревянные зубочистки тоже не самый удачный инструмент: они легко ломаются и могут оставить внутри занозы. Вместо этого подойдет тонкая пластиковая палочка — например, пластиковая зубочистка с ниткой или тоненькая палочка для перемешивания кофе.

Перед тем как чистить порт, смартфон стоит выключить. Далее удобно подсветить разъем фонариком и мягкими движениями "выгрести" ворс и пыль, не нажимая резко и не царапая внутри. После этого можно выдуть остатки мусора сжатым воздухом. А если хочется реже возвращаться к этой процедуре, помогут простые силиконовые заглушки — они закрывают порт от пыли, когда зарядка не используется.

Отдельным "инструментом для ювелирной работы" может стать межзубный ершик — то самое маленькое средство для гигиены, которым чистят промежутки между зубами или брекеты. Его мягкие щетинки хорошо заходят в разрез USB-C или Lightning и выметают мелкую пыль, не царапая контакты.

Если баллончики со сжатым воздухом покупать не хочется, альтернативой может быть обычная резиновая груша из аптеки. Важное условие — она должна быть новой и сухой внутри, без талька: тогда ее можно использовать как многоразовую "помпу", чтобы осторожно выдувать пыль, не рискуя конденсатом в портах.

Напомним, блэкауты стали привычным явлением, и в такие моменты смартфон фактически становится незаменимым инструментом — для связи, получения новостей и даже освещения. Именно поэтому навыки экономии заряда напрямую определяют, как долго устройство сможет оставаться работоспособным.

Также мы писали, что даже при поддержке быстрой зарядки через USB-C смартфон не всегда получает максимальную мощность. Скорость зарядки часто зависит от использованных аксессуаров и условий, в которых подключено устройство.

порт смартфон зарядка type-c USB разъем
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
