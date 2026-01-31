Не заряджається смартфон — як безпечно почистити роз'єм від пилу

Роз'єм для зарядки смартфона. Фото: Unsplash

Якщо не заряджається смартфон, часто проблема не в кабелі чи блоку живлення, а в бруді, який роками забивається в роз'єм і заважає контакту. Виправити це можна вдома, але важливо робити все обережно, щоб не пошкодити порт і не спровокувати коротке замикання.

Як безпечно почистити роз'єм і не зламати порт

Перший сигнал, що роз'єму потрібне "прибирання", — кабель починає погано триматися, люфтить або зарядка то з'являється, то зникає. У кишенях і сумках смартфон постійно збирає пил і ворс, які з часом утворюють щільний "корок". Найгірше, що можна зробити в такій ситуації, — намагатися втиснути штекер силою: бруд лише сильніше спресується, а дістати його потім буде важче.

Для чищення краще одразу відмовитися від металевих предметів — голок, шпильок чи скріпок. Вони можуть пошкодити контакти або спричинити коротке замикання, що закінчиться ремонтом. Дерев'яні зубочистки теж не найвдаліший інструмент: вони легко ламаються й можуть залишити всередині скалки. Натомість підійде тонка пластикова паличка — наприклад, пластикова зубочистка з ниткою або тоненька паличка для перемішування кави.

Перед тим як чистити порт, смартфон варто вимкнути. Далі зручно підсвітити роз'єм ліхтариком і м'якими рухами "вигребти" ворс і пил, не натискаючи різко та не дряпаючи всередині. Після цього можна видмухати залишки сміття стисненим повітрям. А якщо хочеться рідше повертатися до цієї процедури, допоможуть прості силіконові заглушки — вони закривають порт від пилу, коли зарядка не використовується.

Окремим "інструментом для ювелірної роботи" може стати міжзубний йоржик — той самий маленький засіб для гігієни, яким чистять проміжки між зубами або брекети. Його м'які щетинки добре заходять у розріз USB-C чи Lightning і вимітають дрібний пил, не дряпаючи контакти.

Якщо балончики зі стисненим повітрям купувати не хочеться, альтернативою може бути звичайна гумова груша з аптеки. Важлива умова — вона має бути новою й сухою всередині, без тальку: тоді її можна використовувати як багаторазову "помпу", щоб обережно видувати пил, не ризикуючи конденсатом у портах.

