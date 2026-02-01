Обмеження заряду iPhone до 80% — що показав дворічний тест батареї

Смартфон Apple iPhone на зарядці. Фото: Unsplash

Дворічний тест із жорстким лімітом заряду до 80% підтвердив: батарея справді повільніше втрачає максимальну місткість. Але в щоденному користуванні це обернулося помітно меншою автономністю та регулярними підзарядками вже до середини дня.

Як обмеження заряду до 80% впливає на батарею

Автор експерименту вирішив суворо дотримуватися рекомендацій Apple: увімкнув обмеження заряду до 80% і залишив "Оптимізовану зарядку", яка підлаштовується під звичний графік підзарядок користувача. Ідея була проста — зменшити зношування акумулятора, жертвуючи лише частиною місткості, яку смартфон отримує щодня.

За підсумками тесту, формально результат мав переконливий вигляд. Після приблизно 500 повних циклів батарея зберігала близько 89-91% максимальної місткості — тобто деградація була відносно помірною. Утім реальна картина виявилася менш оптимістичною: через постійний ліміт у 80% смартфон почав "просідати" в автономності так, що до середини дня заряд опускався до критично низьких значень, і без екстрених підзарядок уже не виходило.

Apple для сучасних iPhone (моделі 15 і новіші) закладає орієнтир: батарея має зберігати щонайменше 80% початкової місткості після приблизно 1000 повних циклів за ідеальних умов. Результати експерименту загалом вкладаються в цю логіку, але для активного користувача "економія" у вигляді 80% заряду може виявитися сумнівною, бо щоденний запас енергії стає відчутно меншим.

Окремо автор звернув увагу на сценарії, де обмеження працює гірше. У спеку або при інтенсивному навантаженні — зніманні, навігації чи використанні 5G — батарея розряджається швидше, а часті підзарядки можуть супроводжуватися нагріванням. У підсумку він відмовився від постійного "80%-ліміту" і залишив оптимізовану зарядку з повним заряджанням перед стартом дня, назвавши це найкращим компромісом між часом роботи та збереженням акумулятора.

Нагадаємо, рекомендація роками підтримувати рівень заряду в діапазоні 20-80% поступово втрачає актуальність для сучасних смартфонів. Нові контролери живлення, надшвидкісні технології заряджання та постійні фонові навантаження від "важких" застосунків змінили ключові причини деградації акумулятора.

Також ми писали, що у випадках, коли смартфон перестає заряджатися, причина часто криється не в кабелі чи блоці живлення, а в забрудненні роз'єму, яке з роками заважає нормальному контакту. Усунути таку проблему можна й самостійно, але діяти потрібно максимально обережно, щоб не пошкодити порт і не спричинити коротке замикання.