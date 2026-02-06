Чи справді авіарежим прискорює зарядку смартфона — результати тестів

Чи допомогає "Режим польоту" прискорити заряджання смартфона
У сучасних смартфонах із десятками функцій автономність і швидкість заряджання дедалі частіше стають вирішальними аргументами під час покупки. Тому користувачі не лише дотримуються порад виробника, а й пробують "лайфхаки" на кшталт зарядки в авіарежимі, сподіваючись виграти кілька хвилин.
Про це пише SlashGear.
Як перевіряли вплив авіарежиму на час заряджання
Щоб з'ясувати, чи справді режим польоту прискорює зарядку, провели серію тестів із Samsung Galaxy S24 Ultra. Смартфон повністю розряджали, під'єднували до зарядного пристрою й засікали час до повного відновлення заряду.
У кожному тесті телефон вмикали, коли заряд досягав 1%, після чого активували авіарежим. Для заряджання використовували адаптер Nothing's CMF Power 65W GaN, а самі заміри проводили за кімнатної температури 25°C.
У тестах із увімкненим авіарежимом смартфон у середньому заряджався швидше. Найкращий результат від 0 до 100% у цьому режимі становив 1 годину 2 хвилини.
Для порівняння, найшвидший час заряджання зі ввімкненими мобільними даними та Wi-Fi склав 1 годину 9 хвилин. Різниця вийшла невеликою — приблизно 6 хвилин. Перевірки повторювали протягом кількох тижнів і отримували схожі показники: перевага авіарежиму коливалася в межах 4-7 хвилин.
Якщо потреби терміново зарядити смартфон немає, вмикати авіарежим під час заряджання може бути не надто практично: у цей момент зникає можливість приймати дзвінки й повідомлення. До того ж результати можуть відрізнятися залежно від моделі смартфона, зарядного пристрою та температури довкола.
Нагадаємо, дворічне тестування з жорстким обмеженням заряду iPhone на рівні 80% показало, що акумулятор справді повільніше втрачає максимальну місткість. Водночас у повсякденному користуванні це призвело до відчутно меншої автономності та потреби регулярно підзаряджати смартфон уже до середини дня.
Також ми писали, що смартфон давно перетворився на універсального помічника — через нього ми спілкуємося, читаємо новини, перевіряємо прогноз погоди й оплачуємо покупки. Але в ситуаціях, коли мобільний інтернет не потрібен, закономірно виникає питання, чи варто залишати його увімкненим.
