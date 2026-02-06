Відео
Чи допомогає "Режим польоту" прискорити заряджання смартфона

Чи допомогає "Режим польоту" прискорити заряджання смартфона

Дата публікації: 6 лютого 2026 14:24
Чи справді авіарежим прискорює зарядку смартфона — результати тестів
Смартфон з активованим авіарежимом. Фото: Unsplash

У сучасних смартфонах із десятками функцій автономність і швидкість заряджання дедалі частіше стають вирішальними аргументами під час покупки. Тому користувачі не лише дотримуються порад виробника, а й пробують "лайфхаки" на кшталт зарядки в авіарежимі, сподіваючись виграти кілька хвилин.

Про це пише SlashGear.

Читайте також:

Як перевіряли вплив авіарежиму на час заряджання

Щоб з'ясувати, чи справді режим польоту прискорює зарядку, провели серію тестів із Samsung Galaxy S24 Ultra. Смартфон повністю розряджали, під'єднували до зарядного пристрою й засікали час до повного відновлення заряду.

У кожному тесті телефон вмикали, коли заряд досягав 1%, після чого активували авіарежим. Для заряджання використовували адаптер Nothing's CMF Power 65W GaN, а самі заміри проводили за кімнатної температури 25°C.

У тестах із увімкненим авіарежимом смартфон у середньому заряджався швидше. Найкращий результат від 0 до 100% у цьому режимі становив 1 годину 2 хвилини.

Для порівняння, найшвидший час заряджання зі ввімкненими мобільними даними та Wi-Fi склав 1 годину 9 хвилин. Різниця вийшла невеликою — приблизно 6 хвилин. Перевірки повторювали протягом кількох тижнів і отримували схожі показники: перевага авіарежиму коливалася в межах 4-7 хвилин.

Якщо потреби терміново зарядити смартфон немає, вмикати авіарежим під час заряджання може бути не надто практично: у цей момент зникає можливість приймати дзвінки й повідомлення. До того ж результати можуть відрізнятися залежно від моделі смартфона, зарядного пристрою та температури довкола.

Нагадаємо, дворічне тестування з жорстким обмеженням заряду iPhone на рівні 80% показало, що акумулятор справді повільніше втрачає максимальну місткість. Водночас у повсякденному користуванні це призвело до відчутно меншої автономності та потреби регулярно підзаряджати смартфон уже до середини дня.

Також ми писали, що смартфон давно перетворився на універсального помічника — через нього ми спілкуємося, читаємо новини, перевіряємо прогноз погоди й оплачуємо покупки. Але в ситуаціях, коли мобільний інтернет не потрібен, закономірно виникає питання, чи варто залишати його увімкненим.

лайфхаки смартфон експеримент заряджання функції авіарежим
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
