Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Стоит ли выключать мобильный интернет, когда он не используется

Стоит ли выключать мобильный интернет, когда он не используется

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 11:41
Стоит ли выключать мобильный интернет на смартфоне — объяснение экспертов
Башня мобильной связи. Фото: Unsplash

Смартфон давно стал универсальным помощником: через него мы общаемся, читаем новости, проверяем погоду и оплачиваем покупки. Но когда мобильный интернет не нужен, возникает логичный вопрос — есть ли смысл оставлять его включенным.

Об этом пишет iTechua.

Реклама
Читайте также:

Когда мобильный интернет лучше выключить, а когда — оставить

Самая заметная причина выключать мобильные данные — экономия заряда. Даже если вы не открываете приложения, телефон продолжает поддерживать соединение и "ловить" сигнал, а при слабом покрытии расход батареи становится еще больше. Вторая причина — лишние отвлечения: активный интернет означает постоянный поток сообщений из мессенджеров, соцсетей и почты. Третий нюанс касается тарифов с лимитом: в фоновом режиме устройство может тратить гигабайты на синхронизацию и обновления.

Выключение занимает несколько секунд. Достаточно провести пальцем вниз, найти значок мобильных данных — обычно он имеет вид антенны или стрелки вверх-вниз — и нажать на него. Важно не спутать эту кнопку с Wi-Fi: беспроводная сеть обозначается иконкой "веера" из трех дуг. После отключения мобильного интернета мессенджеры перестанут получать уведомления, но звонки и SMS будут работать как и раньше.

Разницу в автономности можно почувствовать даже без сложных тестов. Распространенная ситуация такова: с включенными мобильными данными смартфон держится 2-3 дня, а без них — до двух недель.

Чаще всего отключение мобильного интернета подходит тем, кто редко пользуется мессенджерами вне дома, хочет меньше отвлекаться, имеет слабую батарею или ограниченный тариф. А оставлять мобильные данные активными удобнее, если вы ждете важные сообщения, часто находитесь вне Wi-Fi или используете телефон как навигатор.

Напомним, даже во время затяжных отключений электроэнергии можно оставаться на связи и эффективно пользоваться смартфоном. Существует четкий алгоритм действий на случай, когда мобильный оператор временно не обеспечивает стабильного сигнала.

Также мы писали, что владельцы смартфонов могут быстро улучшить доступ к интернету без использования сторонних приложений. Для этого достаточно скорректировать несколько системных настроек.

смартфон мобильный интернет зарядка аккумулятор функции автономность
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации