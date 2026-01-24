Видео
Україна
На экране смартфона появилась буква "E" — что это и как исправить

На экране смартфона появилась буква "E" — что это и как исправить

Дата публикации 24 января 2026 06:32
У украинцев на телефонах появляется буква "E" — что она означает и как действовать
Буква "E" в статус-баре смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Иногда во время ухудшения мобильной связи в статус-баре смартфона появляется буква E, а интернет заметно замедляется или исчезает. Такой значок означает переход на более старый стандарт передачи данных и чаще всего появляется там, где сети не хватает мощности или покрытия.

Об этом пишет GSMinfo.

Читайте также:

Что означает буква "Е" на телефоне

Буква E в верхней панели сигнализирует, что смартфон подключился к стандарту EDGE — промежуточному варианту между 2G и 3G. Максимальная скорость такого соединения составляет до 384 кбит/с, поэтому ее обычно хватает только для текстовых сообщений в мессенджерах. А вот фото, видео или полноценный просмотр сайтов могут загружаться очень медленно или не открываться вообще.

Чаще всего E появляется в местах со слабым покрытием: в дороге между населенными пунктами, в сельской местности, на даче. В украинских условиях проблема усугубилась во время отключений электроэнергии — мобильные операторы уменьшают нагрузку на базовые станции, которые работают от генераторов.

Где чаще всего сигнал "падает" до EDGE

Падение связи до E/EDGE самое распространенное:

  • в подвалах, лифтах и на цокольных этажах;
  • в лесах, горах и местности со сложным рельефом;
  • в перенаселенных районах с большой нагрузкой на сеть;
  • в отдаленных селах и степных зонах.

Иногда смартфон может перейти на EDGE даже в городе без очевидной причины — тогда можно попробовать восстановить подключение самостоятельно.

Как вернуть нормальную связь, если телефон постоянно показывает "E"

Один из самых простых способов — "переподключить" смартфон к сети через режим полета. Для этого достаточно:

  • включить авиарежим;
  • подождать 10-15 секунд;
  • выключить режим полета.

Такой шаг обновляет соединение и часто возвращает более быстрый интернет.

Бывает и другая ситуация: 4G-сеть перегружена, и телефон автоматически опускается в более медленный режим. В этом случае может помочь принудительный выбор 3G:

  • открыть настройки;
  • перейти в раздел "Мобильные данные и SIM-карты";
  • найти пункт "Предпочтительный тип сети";
  • выбрать режим "3G/2G (авто)".

Еще один вариант — ручной выбор оператора в настройках SIM-карты. Обычно смартфон сам подбирает лучший доступный сигнал, но иногда ручное переключение дает более стабильное соединение.

Если буква E регулярно появляется в одном и том же месте, причина может быть в слабом покрытии конкретного оператора. В таком случае качество связи в своем районе обычно проверяют по картам покрытия на сайтах мобильных провайдеров или по отзывам других пользователей.

Напомним, в центре Львова впервые в Украине заработала пилотная сеть 5G. Тестовый запуск демонстрирует главное преимущество технологии — скорость передачи данных, которая для одного абонента может достигать около 500 Мбит/с.

Также мы писали, что в декабре 2025 года Китай обратился в Международный союз электросвязи с заявкой на выделение частот и орбитальных позиций для более 200 тысяч спутников. Такой масштаб свидетельствует о стремлении страны резко усилить конкуренцию на рынке спутникового интернета, где сейчас доминирует Starlink от SpaceX.

телефоны связь смартфон мобильный интернет звонки отключения света
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
