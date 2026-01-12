Видео
Главная Технологии В одном из городов Украины запустили первую тестовую сеть 5G

В одном из городов Украины запустили первую тестовую сеть 5G

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 14:24
Во Львове запустили первую в Украине сеть 5G — что известно
Отметка связи 5G на экране смартфона. Фото: Unsplash

В центре Львова запустили пилотную сеть 5G — впервые в Украине. Ключевое преимущество технологии — скорость передачи данных, которая достигает около 500 Мбит/с на одного абонента.

Об этом сообщил Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Читайте также:

Почему именно Львов стал площадкой для теста 5G

Львов выбрали как технологическую "лабораторию", чтобы отработать технические нюансы перед масштабным запуском по стране. Город имеет один из самых высоких показателей проникновения смартфонов с поддержкой 5G, а для пилота уже построили более 20 базовых станций 5G.

После получения согласований с Генеральным штабом ВСУ и успешного тестирования технологии пилот планируют расширять. В январе 5G должен заработать в Бородянке, в феврале — в Харькове, а в дальнейшем — и в других городах Украины.

В Минцифры отмечают, что развитие электронных коммуникаций является одним из приоритетов с момента создания ведомства. Полноценный запуск 5G планировали на 2022 год, но из-за полномасштабной войны эти планы отложили из соображений безопасности.

Несмотря на это работу не останавливали: нынешний пилот 5G называют результатом системного сотрудничества государства, бизнеса и военных. В ведомстве подчеркивают, что модернизация инфраструктуры продолжается даже на фоне попыток врага разрушить ее, а запуск 5G во Львове должен стать сигналом, что Украина продолжает двигаться к технологическому будущему.

Напомним, даже во время длительных блэкаутов можно оставаться на связи и рационально использовать заряд смартфона. Существует четкая последовательность действий на случай, когда мобильный оператор временно теряет покрытие.

Также мы писали, что в декабре 2025 года украинцы активно меняли мобильных операторов, оформив 42 183 переноса номеров. Чаще всего абоненты переходили к lifecell, тогда как наибольший отток пользователей зафиксировали у "Киевстара".

Львов Минцифры связь технологии мобильные операторы 5G
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
