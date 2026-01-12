Украинцы активно переходят с Киевстара на lifecell и Vodafone — данные НКЭК

SIM-карта с переходниками под другие форматы. Фото: Unsplash

В декабре 2025 года украинцы совершили 42 183 переноса мобильных номеров между операторами (MNP). Чаще всего абоненты выбирали lifecell, а больше всего переходов "наружу" пришлось на "Киевстар".

Об этом говорится в отчете Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК).

Реклама

Читайте также:

Сколько абонентов выбрали lifecell

По данным НКЭК, в течение прошлого месяца "Киевстар" покинули 19 045 абонентов. От Vodafone перешли 15 501 пользователь, а от lifecell — 7 445.

Миграция абонентов между операторами за декабрь 2025 года. Фото: НКЕК

Меньше всего переносов зафиксировали у меньших операторов: "Интертелеком" потеряли 66 абонентов, а "ТриМоб" — 116.

В то же время больше всего номеров украинцы перенесли именно на lifecell — 23 520 случаев. На Vodafone в декабре перенесли 10 333 номера, на "Киевстар" — 8 308, а "Интертелеком" и "ТриМоб" получили 14 и 8 номеров соответственно.

Данные переноса номеров телефона на других операторов по состоянию на декабрь 2025 года. Фото: НКЕК

В итоге lifecell стал единственным оператором, которому удалось нарастить количество абонентов путем MNP: прирост составил 16 065 новых подключений.

Напомним, телефонные мошенники постоянно обновляют свои схемы, пытаясь выманить деньги у пользователей. Один из самых простых способов уберечься — внимательно проверять код и формат номера и игнорировать звонки с подозрительных контактов.

Также мы писали, что нестабильная мобильная связь может сорвать важный разговор, платеж или навигацию в нужный момент. При этом причина не всегда кроется в операторе — иногда проблему создает сам смартфон или его настройки.