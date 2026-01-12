Украинцы активно переходят с Киевстара на lifecell и Vodafone — данные НКЭК

Украинцы массово уходят к одному и тому же оператору связи
В декабре 2025 года украинцы совершили 42 183 переноса мобильных номеров между операторами (MNP). Чаще всего абоненты выбирали lifecell, а больше всего переходов "наружу" пришлось на "Киевстар".
Об этом говорится в отчете Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК).
Сколько абонентов выбрали lifecell
По данным НКЭК, в течение прошлого месяца "Киевстар" покинули 19 045 абонентов. От Vodafone перешли 15 501 пользователь, а от lifecell — 7 445.
Меньше всего переносов зафиксировали у меньших операторов: "Интертелеком" потеряли 66 абонентов, а "ТриМоб" — 116.
В то же время больше всего номеров украинцы перенесли именно на lifecell — 23 520 случаев. На Vodafone в декабре перенесли 10 333 номера, на "Киевстар" — 8 308, а "Интертелеком" и "ТриМоб" получили 14 и 8 номеров соответственно.
В итоге lifecell стал единственным оператором, которому удалось нарастить количество абонентов путем MNP: прирост составил 16 065 новых подключений.
Напомним, телефонные мошенники постоянно обновляют свои схемы, пытаясь выманить деньги у пользователей. Один из самых простых способов уберечься — внимательно проверять код и формат номера и игнорировать звонки с подозрительных контактов.
