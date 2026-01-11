Как распознать телефонных мошенников — цифры в номере, на которые нельзя отвечать

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Телефонные аферисты ежедневно придумывают новые схемы, чтобы выманивать деньги у людей. Один из самых простых способов защиты — внимательно смотреть на код и формат номера и не поднимать трубку, если вызов имеет подозрительный вид.

Какие коды и форматы должны насторожить

Первые цифры после знака "+" обозначают страну. Для Украины это +380, тогда как, например, для Германии — +49. Звонок с незнакомого международного кода может быть попыткой замаскироваться под "зарубежный" контакт и сбить с толку.

Отдельного внимания требуют и стационарные номера столицы: код +380 44 все чаще используют для спама. Если у вас нет никаких дел в Киеве, имеет смысл не спешить отвечать на такие вызовы.

Чтобы быстрее отсеять подозрительные номера, стоит помнить основные коды украинских мобильных операторов:

Киевстар: +380 67, 68, 96, 97, 98, 77;

Vodafone: +380 50, 66, 95, 99, 75;

Lifecell: +380 63, 73, 93.

Если звонок поступает с нетипичной комбинацией цифр или код выглядит как "не из этой серии", это может быть признаком мошенничества.

Также осторожность нужна с короткими сервисными номерами. Банки, операторы и крупные компании действительно звонят с коротких номеров, но злоумышленники часто имитируют подобный формат. Если вы не ждали звонка, безопаснее его проигнорировать.

В последнее время аферисты активнее используют Viber и Telegram. Вызовы могут поступать с чужих или одноразовых аккаунтов — без сообщения и объяснения, кто звонит и по какой причине. В таком случае лучше не отвечать, а при необходимости проверить контакт отдельно.

Напомним, даже современные инструменты безопасности и осторожное поведение не дают абсолютной защиты от взлома. Поэтому важно уметь распознавать тревожные признаки и действовать быстро, чтобы уменьшить возможные последствия.

