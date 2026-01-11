Відео
Головна Технології Телефонують шахраї — не відповідайте на номери з цими цифрами

Телефонують шахраї — не відповідайте на номери з цими цифрами

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 06:32
Як розпізнати телефонних шахраїв — цифри в номері, на які не можна відповідати
Смартфон в руках. Фото: Freepik

Телефонні аферисти щодня вигадують нові схеми, щоб виманювати гроші у людей. Один із найпростіших способів захисту — уважно дивитися на код і формат номера та не підіймати слухавку, якщо виклик має підозрілий вигляд.

Про це пише ТСН.

Читайте також:

Які коди та формати мають насторожити

Перші цифри після знака "+" позначають країну. Для України це +380, тоді як, наприклад, для Німеччини — +49. Дзвінок із незнайомого міжнародного коду може бути спробою замаскуватися під "закордонний" контакт і збити з пантелику.

Окремої уваги потребують і стаціонарні номери столиці: код +380 44 все частіше використовують для спаму. Якщо у вас немає жодних справ у Києві, є сенс не поспішати відповідати на такі виклики.

Щоб швидше відсіяти підозрілі номери, варто пам'ятати основні коди українських мобільних операторів:

  • Київстар: +380 67, 68, 96, 97, 98, 77;
  • Vodafone: +380 50, 66, 95, 99, 75;
  • Lifecell: +380 63, 73, 93.

Якщо дзвінок надходить із нетиповою комбінацією цифр або код має вигляд як "не з цієї серії", це може бути ознакою шахрайства.

Також обережність потрібна з короткими сервісними номерами. Банки, оператори та великі компанії справді телефонують із коротких номерів, але зловмисники часто імітують подібний формат. Якщо ви не чекали дзвінка, безпечніше його проігнорувати.

Останнім часом аферисти активніше використовують Viber і Telegram. Виклики можуть надходити з чужих або одноразових акаунтів — без повідомлення й пояснення, хто телефонує та з якої причини. У такому випадку краще не відповідати, а за потреби перевірити контакт окремо.

Нагадаємо, навіть сучасні інструменти безпеки та обережна поведінка не дають абсолютного захисту від зламу. Тому важливо вміти розпізнавати тривожні ознаки й діяти швидко, щоб зменшити можливі наслідки.

Також ми писали, що в умовах постійних кібератак і стеження дедалі більше людей заклеюють вебкамери на ноутбуках. Цю практику публічно підтримали й відомі постаті, що лише підживило дискусію про цифрову приватність.

телефони шахрайство дзвінки безпека мобільний оператор номер телефону
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
